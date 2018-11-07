BOTAŞ Bulgaristan deplasmanında
Türk temsilcisi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'ndaki 3. maçında yarın Bulgaristan'ın Beroe takımına konuk olacak
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden BOTAŞ, E Grubu'ndaki 3. maçında yarın deplasmanda Bulgaristan'ın Beroe takımıyla karşı karşıya gelecek.
Stara Zagora kentindeki Obshtinska Salonu'nda oynanacak Beroe-BOTAŞ karşılaşması, TSİ 19.00'da başlayacak.
E Grubu'nda 3 puana sahip iki takımdan BOTAŞ, averajla ikinci, Beroe ise üçüncü sırada yer alıyor.
- 7.11.2018 10:20
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
BOTAŞ Bulgaristan deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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