BOTAŞ Bulgaristan deplasmanında
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    deplasmanında

    BOTAŞ Bulgaristan deplasmanında

    Türk temsilcisi, FIBA Kadınlar E Grubu'ndaki 3. maçında yarın 'ın Beroe takımına konuk olacak

    FIBA Kadınlar 'nda mücadele eden , E Grubu'ndaki 3. maçında yarın deplasmanda 'ın Beroe takımıyla karşı karşıya gelecek.

    Stara Zagora kentindeki Obshtinska Salonu'nda oynanacak Beroe-BOTAŞ karşılaşması, TSİ 19.00'da başlayacak.

    E Grubu'nda 3 puana sahip iki takımdan BOTAŞ, averajla ikinci, Beroe ise üçüncü sırada yer alıyor.

    1. 7.11.2018 10:20
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