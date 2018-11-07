Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası – Fotomaç – 07 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Basketbol: FIBA Erkekler

    Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

    Basketbol FIBA Erkekler A Grubu 4. maçında , deplasmanda Hollanda'nın ZZ Leiden takımına 99-97 mağlup oldu.

    Leiden kentindeki Vijf Meihal Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 16-10 geride kapatan konuk ekip, devrede soyunma odasına 36-34 üstün gitti.

    Üçüncü periyodu da 69-56 önde tamamlayan , son çeyrekte farkın kapanmasına engel olamadı ve normal süre 82-82 berabere tamamlandı.

    Ev sahibi takım, uzatmalara giden maçı 99-97 kazanırken, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol grupta üçüncü yenilgisini aldı.

    1. 8.11.2018 00:24
    2. Güncelleme: 8.11.2018 00:25
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