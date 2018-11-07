Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası A Grubu 4. maçında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, deplasmanda Hollanda'nın ZZ Leiden takımına 99-97 mağlup oldu.
Leiden kentindeki Vijf Meihal Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 16-10 geride kapatan konuk ekip, devrede soyunma odasına 36-34 üstün gitti.
Üçüncü periyodu da 69-56 önde tamamlayan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, son çeyrekte farkın kapanmasına engel olamadı ve normal süre 82-82 berabere tamamlandı.
Ev sahibi takım, uzatmalara giden maçı 99-97 kazanırken, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol grupta üçüncü yenilgisini aldı.
- 8.11.2018 00:24
- Güncelleme: 8.11.2018 00:25
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Fenerbahçe'de yıldız isim kadroya alınmadı!
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Yorum
resul çocuk oyunu yaptılar bu kadro dışı bırakmayı
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Koeman F.Bahçe'nin başında kalacak mı? Cevap verdi...
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Yorum
helal olsun su halinle bile yenilmedin ya helal olsun fb. gecen senealanya ve Gs macında verilmeyen penaltılarımızda hatalar olmasa fb sampiyondu
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"Rekabete varım ama gerginliğe yokum"
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Yorum
Can Adam gibi adam barda meyhanede kumarda vs hiç bir yerde duymadık bu kişilik yapıdaki adamları tutalım.
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