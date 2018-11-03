Real Madrid ve CSKA Moskova yoluna kayıpsız devam ediyor
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarının ardından Real Madrid ve CSKA Moskova yoluna kayıpsız devam etti.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarının ardından Real Madrid ve CSKA Moskova yoluna kayıpsız devam etti.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5. hafta maçları sona erdi.
Son şampiyon İspanyol temsilcisi Real Madrid, deplasmanda Litvanya'nın Zalgris Kaunas takımını 90-79 mağlup etti. Yenilgisi bulunmayan Rusya'nın CSKA Moskova takımı da sahasında Yunan temsilcisi Olympiakos'u 69-65'lik skorla geçti.
Geçen hafta derbi maçta Anadolu Efes'e yenilen ve bu sezon ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe, sahasında Almanya'nın Bayern Münih takımını 88-84 yendi.
Ligde mücadele eden diğer Türk takımlarından Darüşşafaka Tekfen, İspanya deplasmanda Baskonia'ya, Anadolu Efes de İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Olimpia Milan'a mağlup oldu.
SONUÇLAR
AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Anadolu Efes: 81-80
Buducnost VOLI (Karadağ)-Panathinaikos OPAP (Yunanistan): 67-72
Zalgiris (Litvanya)-Real Madrid (İspanya): 79-90
Khimki (Rusya)-Herbalife Gran Canaria (İspanya): 87-72
Barcelona Lassa (İspanya)-Maccabi FOX (İsrail): 74-58
Fenerbahçe-Bayern Münih (Almanya): 88-84
Baskonia (İspanya)-Darüşşafaka Tekfen: 82-56
CSKA Moskova (Rusya)-Olympiakos (Yunanistan): 69-65
PUAN DURUMU
Ligde 5. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|M
|AS
|YS
|Av.
|P
|1. Real Madrid
|5
|4
|0
|476
|391
|85
|10
|2. CSKA Moskova
|5
|5
|0
|438
|392
|46
|10
|3. Fenerbahçe
|5
|4
|1
|443
|405
|38
|9
|4. AX Armani Exchange Olimpia Milan
|5
|4
|1
|428
|397
|31
|9
|5. Panathinaikos
|5
|3
|2
|418
|394
|24
|8
|6. Barcelona Lassa
|5
|3
|2
|397
|384
|13
|8
|7. Anadolu Efes
|5
|3
|2
|423
|412
|11
|8
|8. Olympiakos
|5
|3
|2
|400
|394
|6
|8
|9. Baskonia
|5
|2
|3
|399
|394
|5
|7
|10. Zalgiris
|5
|2
|3
|402
|414
|-12
|7
|11. Bayern Münih
|5
|2
|3
|385
|411
|-26
|7
|12. Khimki
|5
|1
|4
|402
|418
|-16
|6
|13. Maccabi FOX
|5
|1
|4
|386
|408
|-22
|6
|14. Darüşşafaka Tekfen
|5
|1
|4
|366
|412
|-46
|6
|15. Gran Canaria
|5
|1
|4
|409
|478
|-69
|6
|16. Buducnost VOLI
|5
|0
|5
|324
|392
|-68
|5
- 3.11.2018 10:42
-
Mateja Kezman'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş paylaşım!
Toplam 1
Yorum
fenerli vajna ali koc baskanim sayesinde sampiyon olacagiz bugun de maci aliriz
-
Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
sari recep Ali goc basgan fenerbahce sampiyon
-
Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
mulayim Eee nerde hani o verilen sozler umutlar hani nerde
Real Madrid ve CSKA Moskova yoluna kayıpsız devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.