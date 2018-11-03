Real Madrid ve CSKA Moskova yoluna kayıpsız devam ediyor – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    ve yoluna kayıpsız devam ediyor

    <a href="/index/real-madrid?id=059d61b3-092e-4e36-86ff-0abf2300ad7a" class="" rel="tag">Real Madrid</a> ve <a href="/index/cska-moskova?id=f5bc737e-f106-4e55-a2e6-772b1a855d4d" class="" rel="tag">CSKA Moskova</a> yoluna kayıpsız devam ediyor

    THY 'nde 5. hafta maçlarının ardından ve yoluna kayıpsız devam etti.

    THY 'nde 5. hafta maçlarının ardından ve yoluna kayıpsız devam etti.

    Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5. hafta maçları sona erdi.

    Son şampiyon İspanyol temsilcisi , deplasmanda Litvanya'nın Zalgris Kaunas takımını 90-79 mağlup etti. Yenilgisi bulunmayan 'nın takımı da sahasında Yunan temsilcisi 'u 69-65'lik skorla geçti.

    Geçen hafta derbi maçta 'e yenilen ve bu sezon ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe, sahasında Almanya'nın takımını 88-84 yendi.

    Ligde mücadele eden diğer Türk takımlarından , deplasmanda Baskonia'ya, de deplasmanında AX 'a mağlup oldu.

    SONUÇLAR
    AX () - Anadolu Efes: 81-80

    Buducnost VOLI (Karadağ)-Panathinaikos OPAP (Yunanistan): 67-72

    Zalgiris (Litvanya)-Real Madrid (): 79-90

    Khimki ()-Herbalife Gran Canaria (İspanya): 87-72

    (İspanya)-Maccabi FOX (İsrail): 74-58

    Fenerbahçe- (Almanya): 88-84

    Baskonia (İspanya)-: 82-56

    CSKA Moskova (Rusya)- (Yunanistan): 69-65

    PUAN DURUMU
    Ligde 5. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

    Takımlar O G M AS YS Av. P
    1. Real Madrid 5 4 0 476 391 85 10
    2. CSKA Moskova 5 5 0 438 392 46 10
    3. Fenerbahçe 5 4 1 443 405 38 9
    4. AX Armani Exchange Olimpia Milan 5 4 1 428 397 31 9
    5. Panathinaikos 5 3 2 418 394 24 8
    6. Barcelona Lassa 5 3 2 397 384 13 8
    7. Anadolu Efes 5 3 2 423 412 11 8
    8. Olympiakos 5 3 2 400 394 6 8
    9. Baskonia 5 2 3 399 394 5 7
    10. Zalgiris 5 2 3 402 414 -12 7
    11. Bayern Münih 5 2 3 385 411 -26 7
    12. Khimki 5 1 4 402 418 -16 6
    13. Maccabi FOX 5 1 4 386 408 -22 6
    14. Darüşşafaka Tekfen 5 1 4 366 412 -46 6
    15. Gran Canaria 5 1 4 409 478 -69 6
    16. Buducnost VOLI 5 0 5 324 392 -68 5
    1. 3.11.2018 10:42
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