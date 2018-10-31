FIBA Şampiyonlar Ligi: Banvit: 78 - Nizhny Novgorod: 60 – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    FIBA Şampiyonlar Ligi: : 78 - : 60

    FIBA Şampiyonlar Ligi: Banvit: 78 - Nizhny Novgorod: 60

    FIBA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında , sahasında Rus ekibi 'u 78-60 mağlup ederek dördüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı.

    Salon: Kara Ali Acar
    Hakemler: Manuel Mazzoni xx, Erez Gurion xx, Vilius Maciulaitis xx
    Banvit: Ragıp Berke Atar xx 8, Şehmus Hazer xxx 17, Devin Oliver xx 4, Rıdvan Öncel xx 10, İsmail Cem Ulusoy xx 7, Jordan Morgan xx 8, Ercan Osmani xx 9, Alex Perez xx 15
    Başantrenör: Ahmet Gürgen
    : Anton Astapkovich x 6, Evgenii Baburin x 7, Ivan Strebkov xx 12, Georgy Zhbanov x 8, Aleksandr Gudumak x 4, Dmitrii Uzinskii xx 10
    Başantrenör: Zoran Lukic
    1. Periyot: 16-16
    Devre: 29-31 (Nizhny Zhbanov lehine)
    3. Periyot: 52-45 (Banvit lehine)

    1. 31.10.2018 23:35
    2. Güncelleme: 31.10.2018 23:36
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