FIBA Şampiyonlar Ligi: Banvit: 78 - Nizhny Novgorod: 60
FIBA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Banvit, sahasında Rus ekibi Nizhny Novgorod'u 78-60 mağlup ederek dördüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı.
Salon: Banvit Kara Ali Acar
Hakemler: Manuel Mazzoni xx, Erez Gurion xx, Vilius Maciulaitis xx
Banvit: Ragıp Berke Atar xx 8, Şehmus Hazer xxx 17, Devin Oliver xx 4, Rıdvan Öncel xx 10, İsmail Cem Ulusoy xx 7, Jordan Morgan xx 8, Ercan Osmani xx 9, Alex Perez xx 15
Başantrenör: Ahmet Gürgen
Nizhny Novgorod: Anton Astapkovich x 6, Evgenii Baburin x 7, Ivan Strebkov xx 12, Georgy Zhbanov x 8, Aleksandr Gudumak x 4, Dmitrii Uzinskii xx 10
Başantrenör: Zoran Lukic
1. Periyot: 16-16
Devre: 29-31 (Nizhny Zhbanov lehine)
3. Periyot: 52-45 (Banvit lehine)
- 31.10.2018 23:35
- Güncelleme: 31.10.2018 23:36
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
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Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
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