Avrupa’da Türk gecesi – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Avrupa’da Türk gecesi

    Avrupa’da Türk gecesi

    İstanbul BB ile FIBA Erkekler grup maçında karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Banvit ve Türk Telekom da bugün parkeye çıkacak

    Basketbol FIBA Erkekler C Grubu 3. hafta mücadelesinde iki Türk temsilcisi İstanbul BB ile bugün İstanbul'da karşılaşacak. Maç saat 19.00'da Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanacak. Sakarya BB Basketbol ise A Grubu'ndaki 3. maçında deplasmanda Romanya temsilcisi Oradea ile 20.00'de kapışacak. Beşiktaş Sompo Japan da FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında Yunanistan temsilcisi Promitheas Patras'a konuk olacak. Mücadele 20.30'da start alacak. Yine FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Banvit, A Grubu'nda Rus ekibi Nizhny'yi ağırlayacak (20.00). Türk Telekom da ULEB C Grubu 5. maçında 20.00'de Sırp takımı Partizan'la karşılaşacak.
    1. 31.10.2018
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