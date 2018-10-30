Sakarya Büyükşehir, Romanya’da galibiyet arayacak
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    30 Ekim 2018, Salı
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    Büyükşehir, Romanya’da galibiyet arayacak

    Sakarya Büyükşehir, Romanya’da galibiyet arayacak

    , FİBA A grubu 3. hafta mücadelesinde Çarşamba günü Romanya’da Oradea ile karşılaşacak

    , FİBA A grubu 3. hafta mücadelesinde Çarşamba günü Romanya'da Oradea ile karşılaşacak. 20.00'da oynanacak zorlu mücadele FİBA kanalından canlı olarak yayınlanacak.

    Romanya Arena Antonio Alexe'de oynanacak karşılaşma 20.00'da başlayacak ve FİBA Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. A grubunda oynadığı 2 karşılaşmada 1 galibiyeti bulunan Adatıp Büyükşehir, hem Basketbol Süper Ligi'nde hem de FİBA Europe Cup'ta yakaladığı galibiyet serisini sürdürmek, Romanya'dan galibiyetle dönmek istiyor.

    1. 30.10.2018 14:22
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