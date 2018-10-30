Sakarya Büyükşehir, Romanya’da galibiyet arayacak
Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, FİBA Europe Cup A grubu 3. hafta mücadelesinde 31 Ekim Çarşamba günü Romanya’da Oradea ile karşılaşacak
Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, FİBA Europe Cup A grubu 3. hafta mücadelesinde 31 Ekim Çarşamba günü Romanya'da Oradea ile karşılaşacak. 20.00'da oynanacak zorlu mücadele FİBA Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Romanya Arena Antonio Alexe'de oynanacak karşılaşma 20.00'da başlayacak ve FİBA Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. A grubunda oynadığı 2 karşılaşmada 1 galibiyeti bulunan Adatıp Büyükşehir, hem Basketbol Süper Ligi'nde hem de FİBA Europe Cup'ta yakaladığı galibiyet serisini sürdürmek, Romanya'dan galibiyetle dönmek istiyor.
- 30.10.2018 14:22
-
Beşiktaş 4-1 Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
eda tpektemek dedik yeni kadroya girdi elinde kalmış forvette oynatacaksınız oynayınca çok iyi işler yapıyor pektemek formayı verin artık
-
‘Yollayın gitsin!’
Toplam 7
Yorum
mustantik Görünen oki FENERİN en büyük sorunu kalitesiz futbolcular birde bunlar yabancı olunca FENER RUHU kayboluyor, temel sorun Cmollinin ter.
-
‘Yollayın gitsin!’
Toplam 7
Yorum
recep iyi madem.cikip siz oynarsiniz.keske böyle sig yorum yapanlari da gönderebilseydik.
Sakarya Büyükşehir, Romanya’da galibiyet arayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.