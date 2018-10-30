Meksika'da düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Türkiye, Liberya'yı hükmen 3-0 yendi
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Liberya'nın maça çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen galip sayıldı.
İlk maçında Kenya'yı 4-1 yenen milli takım, bu sonucun ardından gruptan çıkmayı garantiledi.
San Juan de los Lagos kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye, gruptaki son maçında yarın TSİ 03.00'te ABD ile karşılaşacak.
- 30.10.2018 10:31
-
Avcı: “Zor bir deplasman buradan kazanarak dönmek son derece önemli”
Toplam 1
Yorum
CELAL HER HAFTA AYNI SIKICI IGRENC FUTBOL BIR GS LI OLARAK SIZ OLMAYINDA KIM OLURSA OLSUN SAMP FB DE DAHIL FUTBOLUN GERCEK KATILI SIZSINIZ
-
Yönetim çok terleyecek
Toplam 5
Yorum
misafir Ocakta satabildiklerini satmalı, satamadıkları ile de sözleşme yenilememeli.
-
Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında iddialı
Toplam 1
Yorum
CELAL TAM KADRO OLSA AFFETMEZDI RIZE AMA BU EKSIKLERLE IMKANSIZ, YARIN BASLIKLAR KARTAL GERI DONDU KARTAL MUHTESEM VS HAFTAYA BSK 3 LER ONDAN SONR
Ampute Futbol Dünya Kupası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.