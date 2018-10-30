Ampute Futbol Dünya Kupası
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    30 Ekim 2018, Salı
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    Ampute Futbol Dünya Kupası

    Meksika'da düzenlenen 'nda , Liberya'yı hükmen 3-0 yendi

    Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Liberya'nın maça çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen galip sayıldı.

    İlk maçında Kenya'yı 4-1 yenen milli takım, bu sonucun ardından gruptan çıkmayı garantiledi.

    de los Lagos kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye, gruptaki son maçında yarın TSİ 03.00'te ABD ile karşılaşacak.

    1. 30.10.2018 10:31
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