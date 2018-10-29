Feyenoord kalecisi son yılların en komik golünü yedi

Hollanda Eredivisie'de Ajax ile Feyenoord karşı karşıya geldi. Ajax'ın 3-0 kazandığı mücadelede Feyenoord 5. dakikada 10 kişi kalırken kaleci Justin Biljow, yaptığı komik hatayla, kendi kalesine gol atarak takımının gardının düşmesine neden oldu.