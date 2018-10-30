Kara Ali Acar Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, basketbolseverler ücretsiz takip edebilecek. Karşılaşma, Tivibu Spor'dan da canlı yayınlanacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon çeyrek final oynama başarısı gösteren turuncu-yeşilliler, taraftarının desteğiyle Nizhny karşısında galip gelmek istiyor.

Gruptaki ilk iki maçını kazanan Banvit, geçen hafta deplasmanda Letonya temsilcisi Venstpils'e 86-80 mağlup olarak bu sezon Avrupa'da ilk yenilgisini yaşadı.

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda puan durumu şöyle: