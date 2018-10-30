Banvit'in konuğu Nizhny
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Banvit, A Grubu'ndaki 4. maçında yarın Rus temsilcisi Nizhny'yi ağırlayacak
Kara Ali Acar Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, basketbolseverler ücretsiz takip edebilecek. Karşılaşma, Tivibu Spor'dan da canlı yayınlanacak.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon çeyrek final oynama başarısı gösteren turuncu-yeşilliler, taraftarının desteğiyle Nizhny karşısında galip gelmek istiyor.
Gruptaki ilk iki maçını kazanan Banvit, geçen hafta deplasmanda Letonya temsilcisi Venstpils'e 86-80 mağlup olarak bu sezon Avrupa'da ilk yenilgisini yaşadı.
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1. UCAM Murcia
|3
|3
|0
|237
|198
|39
|6
|2. Avellino
|3
|3
|0
|301
|272
|29
|6
|3. Banvit
|3
|2
|1
|265
|229
|36
|5
|4. Anwil
|3
|1
|2
|283
|276
|7
|4
|5. Nizhny
|3
|1
|2
|237
|254
|-17
|4
|6. Ventspils
|3
|1
|2
|249
|270
|-21
|4
|7. Le Mans
|3
|1
|2
|193
|224
|-31
|4
|8. MHP Riesen
|3
|0
|3
|207
|249
|-42
|3
- 30.10.2018 14:43
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Beşiktaş 4-1 Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
eda tpektemek dedik yeni kadroya girdi elinde kalmış forvette oynatacaksınız oynayınca çok iyi işler yapıyor pektemek formayı verin artık
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‘Yollayın gitsin!’
Toplam 7
Yorum
mustantik Görünen oki FENERİN en büyük sorunu kalitesiz futbolcular birde bunlar yabancı olunca FENER RUHU kayboluyor, temel sorun Cmollinin ter.
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‘Yollayın gitsin!’
Toplam 7
Yorum
recep iyi madem.cikip siz oynarsiniz.keske böyle sig yorum yapanlari da gönderebilseydik.
Banvit'in konuğu Nizhny haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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