Banvit'in konuğu Nizhny
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    30 Ekim 2018, Salı
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    'in konuğu Nizhny

    Banvit'in konuğu Nizhny

    Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden , A 'ndaki 4. maçında yarın Rus temsilcisi Nizhny'yi ağırlayacak

    Kara Ali Acar Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, basketbolseverler ücretsiz takip edebilecek. Karşılaşma, Tivibu Spor'dan da canlı yayınlanacak.

    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon çeyrek final oynama başarısı gösteren turuncu-yeşilliler, taraftarının desteğiyle Nizhny karşısında galip gelmek istiyor.

    Gruptaki ilk iki maçını kazanan , geçen hafta deplasmanda temsilcisi Venstpils'e 86-80 mağlup olarak bu sezon Avrupa'da ilk yenilgisini yaşadı.

    FIBA Şampiyonlar Ligi A 'nda puan durumu şöyle:

    Takım O G M A Y Av. P
    1. UCAM Murcia 3 3 0 237 198 39 6
    2. Avellino 3 3 0 301 272 29 6
    3. Banvit 3 2 1 265 229 36 5
    4. Anwil 3 1 2 283 276 7 4
    5. Nizhny 3 1 2 237 254 -17 4
    6. Ventspils 3 1 2 249 270 -21 4
    7. Le Mans 3 1 2 193 224 -31 4
    8. MHP Riesen 3 0 3 207 249 -42 3
    1. 30.10.2018 14:43
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