Avrupa Ligi’nde dört maç var – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    ’nde dört maç var

    Avrupa Ligi’nde dört maç var
    Avrupa Basketbolünün kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu 'nde ikinci gün heyecanı sürüyor. Bugün oynanacak karşılaşmaların programı şöyle: 19.45: Buducnost VOLI - AX Armani Exchange O.Milan 20.00: Khimki - , 20.00: Zalgiris- Baskonia, 20.45 - Herbalife Gran Canaria.
    1. 12.10.2018
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