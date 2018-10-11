26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası
Fenerbahçe: 47 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 61 - Hatay Büyükşehir Belediyespor, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı
Basketbolda 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, Fenerbahçe'yi 61-47 yenen Hatay Büyükşehir Belediyespor kazandı.
Dengeli başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikası, 7-6 Hatay Büyükşehir Belediyespor'un üstünlüğüyle tamamlandı. Pota altından ve dış atışlardan sayı bulan Hatay ekibi, ilk çeyreği 16-11 önde kapattı.
İkinci periyotta da Fenerbahçe'nin hücumlarını başarıyla savunan Hatay Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına 28-25 üstünlükle gitti.
Üçüncü periyoda etkili oyununu sürdüren Akdeniz ekibi, son çeyreğe 43-37 önde girdi.
Son çeyrekte sayı farkını açan Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe'yi 61-47 yendi.
Hatay Büyükşehir Belediyespor, 26. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.
Salon: Adana ASKİ Atatürk
Hakemler: Murat Ciner, Fatih Güler, Hüseyin Çelik
Fenerbahçe: Ayşe Cora 9, Birsel Vardarlı Demirmen 11, Vaughn 2, Verameyenka 4, Zandalasini 5, Pelin Derya Bilgiç, Tuğçe Canıtez 5, Sottana 8, Tilbe Şenyürek 3, Özge Yavaş
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 6, Cansu Köksal 7, Abdelkader 21, Merve Aydın 7, Johnson 11, Snytsina 9, İlsu Darıcıoğlu, Hülya Çoklar, Gizem Başaran
1. Periyot: 11-16
Devre: 25-28
3. Periyot: 37-43
Beş faulle çıkan: 38.42 Snytsina (Hatay Büyükşehir Belediyespor)
- 10.10.2018 20:52
- Güncelleme: 11.10.2018 01:14
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
yiğit hocaya allah rahmet eylesin ünal hoca.anadolu futbolunn delikamlı evladı.paraya anadolu futbolnu satmayan kahramn.rabbim sabırlr versin sana..
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
1461 TRABZON Teyzemize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere sabır versin Ünal Hocam.
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
Toplam 2
Yorum
tuncer Erhan Altın Denizlispor hocası olmalı
26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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