26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    26. Kadınlar

    26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası

    : 47 - : 61 - Hatay Büyükşehir Belediyespor, 'nı kazandı

    Basketbolda 26. Kadınlar 'nı, 'yi 61-47 yenen kazandı.

    Dengeli başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikası, 7-6 Hatay Büyükşehir Belediyespor'un üstünlüğüyle tamamlandı. Pota altından ve dış atışlardan sayı bulan Hatay ekibi, ilk çeyreği 16-11 önde kapattı.

    İkinci periyotta da Fenerbahçe'nin hücumlarını başarıyla savunan Hatay Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına 28-25 üstünlükle gitti.

    Üçüncü periyoda etkili oyununu sürdüren Akdeniz ekibi, son çeyreğe 43-37 önde girdi.

    Son çeyrekte sayı farkını açan Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe'yi 61-47 yendi.

    Hatay Büyükşehir Belediyespor, 26. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

    Salon: Adana ASKİ Atatürk

    Hakemler: Murat Ciner, Fatih Güler, Hüseyin Çelik

    Fenerbahçe: Ayşe Cora 9, Birsel Vardarlı Demirmen 11, Vaughn 2, Verameyenka 4, Zandalasini 5, Pelin Derya Bilgiç, Tuğçe Canıtez 5, Sottana 8, Tilbe Şenyürek 3, Özge Yavaş

    Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 6, Cansu Köksal 7, Abdelkader 21, Merve Aydın 7, Johnson 11, Snytsina 9, İlsu Darıcıoğlu, Hülya Çoklar, Gizem Başaran

    1. Periyot: 11-16

    Devre: 25-28

    3. Periyot: 37-43

    Beş faulle çıkan: 38.42 Snytsina (Hatay Büyükşehir Belediyespor)

    1. 10.10.2018 20:52
    2. Güncelleme: 11.10.2018 01:14
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