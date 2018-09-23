Engelli basketbolcunun milli gururu

Engelli olduğu için eve kapanan ve tanıştığı biri sayesinde basketbola gönül veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor takımının oyuncusu Ali Kabakülekler, İtalya'da düzenlenen Avrupa 22 Yaş Altı Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda kupayı kazanan milli takım kaptanı olarak kısa zamanda önemli bir başarıya imza attı.

Geçen sezon Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'e yükselen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un oyuncularından 21 yaşındaki Ali Kabakülekler, 14 yaşında tanıştığı birinin tavsiyesiyle başladığı basketbolda milli takım kaptanlığına kadar yükselmeyi başardı.

Milli takım ile dünya ikinciliği sevincini de yaşayan Kabakülekler, son olarak İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Almanya'yı 67-64 yenip şampiyonluğu kazanan milli takıma katkı sunmanın ve takım kaptanlığını yapmanın gururunu yaşıyor.

Ali Kabakülekler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2010 yılında bir cuma namazı sırasında takımın şoförü ile tesadüfen tanıştığını ve bu vesileyle basketbolla ilgilenmeye başladığını söyledi.

Spora başlamadan önce engelli olduğu için bütün zamanını evde geçirdiğini anlatan Kabakülekler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor takımının antrenörü Serdar Yıldırım ile konuştuktan sonra basketbol oynamaya karar verdiğini ifade etti.

Antrenörün kendisini teşvik etmesinin işini kolaylaştırdığını aktaran Kabakülekler, şöyle konuştu:

"Bir süre çalıştıktan sonra takımda yer bulmaya başladım ve bu beni çok mutlu ediyordu. Oynamaya başlayınca daha çok çalıştım ve 2014 yılında Genç Milli Takım kadrosuna girmeyi başardım. Milli takımla önce dünya ikinciliği sonra da Avrupa şampiyonu olmayı başardık. Bundan sonraki hedefim A Milli Takım formasını giyip başarılı olmak. Bir engelli olarak çalıştım ve milli takım oyuncusu olmayı başardım. Tüm engelli arkadaşlarımın da çalışarak benim gibi başarılı olacaklarına inanıyorum. Evde zaman geçireceklerine gelsinler sporla tanışsınlar. Bu spor sayesinde kendime olan öz güvenim arttı, birçok kent ve ülkeyi görme şansım oldu, yeni arkadaşlarla tanışma fırsatı buldum. Antrenörümüz Serdar Yıldırım ve tüm takım arkadaşlarım bana destek oldu, hepsine teşekkür ediyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor takımıyla geçen yıl Süper Lig'e yükseldik, bu sezon ilk 6'ya girip Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz."

"ALİ GENÇ OYUNCULARA İLHAM KAYNAĞI OLDU"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Serdar Yıldırım ise Ali Kabakülekler'in kısa sürede çok iyi yerlere gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kabakülekler'in kaptanlığını yaptığı milli takımın Avrupa şampiyonu olmasının tüm Türkiye gibi Şanlıurfalıları da gururlandırdığını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ali, 2010 yılında bizim şoförle tanıştıktan sonra bize geldi ve oynamak istediğini söyledi. O gün başarılı olacağına inandım, çünkü gözlerinde o ışık vardı. Ali'nin engellilik durumu diğerlerine göre daha ağırdı, onun durumundaki birçok kişi kendine dahi bakamazken o yılmadan çalıştı ve bugün Türkiye'nin önemli oyuncularından birisi olmayı başardı. Her takımın, her antrenörün sahip olmak istediği bir oyuncu, bundan dolayı da kendimi şanslı görüyorum. Çok daha başarılı olacağına inanıyorum."

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor olarak amaçlarının altyapıdan oyuncular çıkartarak Türk sporuna kazandırmak olduğunu dile getiren Yıldırım, son yıllarda bunu başardıklarını ve Genç Milli Takımlara oyuncu gönderdiklerini anlattı.

Takımın geçen sezon Süper Lig'e yükseldiğini anımsatan Yıldırım, "İkisi hariç takımın tamamı altyapıdan gelen oyuncularımızdan oluşuyor. Ali çok başarılı ve sevdiğimiz bir oyuncumuz. Genç yaşta birçok başarıya imza atmayı başardı, kendisiyle gurur duyuyoruz. Beklentimiz, Ali ve diğer oyuncularımızın A Milli Takımlarda mücadele etmesidir. Ali'nin bu başarısı diğer genç oyuncularımıza da ilham kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise Ali Kabakülekler'in 21 yaşında, Şanlıurfa'nın yüzakı olmayı başardığını söyledi.

Başarılarından dolayı milli sporcuyla gurur duyduğunu aktaran Çiftçi, "Engelliler ve diğer genç sporcularımız için elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Gençlere imkan verilirse başarılı olacaklardır. Ali bunu gerçekleştirdi, inşallah devamı da gelecektir. Ali ile tüm ekibini tebrik ediyorum." diye konuştu.