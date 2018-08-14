

Geçtiğimiz hafta Türkiye Basketbol Federasyonunca TB2L'ye kabul edilen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in maçlarına ev sahipliği yapacak olan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Spor Salonu'nda, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ incelemeler yaptı. Maçların oynanacağı sahayı, soyunma odalarını ve laboratuvarı inceleyen Başkan Subaşıoğlu ve Rektör Bağ, istişarelerde bulundu.



"Bugün başka bir işin startını veriyoruz, bir besmele çekiyoruz"



Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli Basket efsanesinin geri döndüğünü söyledi. Başkan Subaşıoğlu, "PAÜ Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile birlikte Pamukkale Üniversitemizin Spor Salonu'nu inceleme fırsatı bulduk. Merkezefendi Belediyesi ve PAÜ arasında güzel bir iş birliği var. Tabi bugün başka bir işin startını veriyoruz, bir besmele çekiyoruz. Denizli Basket, yani efsane geri dönüyor. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket olarak 2. Lig'de takımımızın kabul aşamalarını geçtik. Geçtiğimiz hafta transferlerimizi ve hocamızı açıklamıştık. Şimdi de, bugün PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile birlikte Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket' in maçlarının oynanacağı salonda incelemeler yapıyoruz" dedi.



"DENİZLİ BASKETBOLU SEVİYOR"



Başkan Subaşıoğlu konuşmasının devamında, "Burası çok değerli bir salon. Öncelikle Merkezefendi Belediyesi'ne, Denizli Baskete bu salonu açtıkları için hocamıza çok teşekkür ediyorum. Denizlililer adına kendisine teşekkür ediyorum. Denizli gerçekten basketbolu seviyor. Bu tribünler tam kapasite Denizli'de basketbolu izledi. İnşallah bu yıl da izleyecek. Onun için rektör hocamızın bize vermiş olduğu destek çok önemli. Çünkü 2. Lig takımları arasında da atmosfer, kapasite ve salon standartları anlamında Türkiye'de bu salon konuşuluyor. En iyi salonda oynayacak 2. Lig takımı Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Takım. Bu anlamda bütün misafir takımlarımızı da burada ağırlamaktan dolayı açıkçası bu sezon için de onur duyuyor olacağız" ifadelerine yer verdi.



Bağ: "NBA standartlarında oluşturulmuş bir salon"

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'na ilçede yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik etti. Rektör Bağ, "Salonumuz NBA standartlarında oluşturulmuş bir salon. Daha öncesinde de basket takımlarına ev sahipliği yaptı ve o dönemde de gerçekten büyük bir katılımla maçlar izlenmişti. Şu anda da boş duruyor olması bizi de üzüyordu. Başkanımızın bu şekildeki bir projesini biz seve seve destekliyoruz. Üniversiteler eğitim, öğretim ve araştırmanın yanında kültürel ve sosyal faaliyetleri de beraberinde yürütmeli, şehirle iç içe olmalı. Biz de hep şehirle iç içeyiz. Belediyelerimizin yürütmüş olduğu bu tür faaliyetleri seve seve destekliyoruz. Bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Biz başkanımızın tüm projelerinin yanındayız, her zaman destekçisi olacağız. Başkanıma ve sizlere de teşekkür ediyorum" dedi.