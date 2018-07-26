Lokomotiv Kuban, Moustapha Fall’ı transfer etti
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    <a href="/index/lokomotiv-kuban?id=9264f118-1d9c-4d7c-b939-3995ce777fd7" class="" rel="tag">Lokomotiv Kuban</a>, <a href="/index/moustapha-fall?id=107d1522-d6c2-4909-8db3-4f9d064e21e8" class="" rel="tag">Moustapha Fall</a>’ı <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> etti

    Rus ekibi , geçtiğimiz sezon 'da oynayan Fransız basketbolcu ’ı kadrosuna kattı.

    Rus ekibi , geçtiğimiz sezon 'da oynayan Fransız basketbolcu 'ı kadrosuna kattı.
    Eurocup'ın güçlü takımlarından , çalışmalarını sürdürüyor. Kuban, geçtiğimiz sezon Büyükşehir Basketbol'da başarılı bir sezon geçiren Fransız basketbolcu 'ı kadrosuna kattı. Rus ekibi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki oyuncunun transferin gerçekleştiği belirtildi ancak sözleşmenin detayları paylaşılmadı.
    Fall, geçtiğimiz sezon ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 9.1 sayı, 6.1 ribaund, 2.4 asist ve 2.0 blok ortalamaları ile mücadele etti.
    1. 26.7.2018 16:50
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