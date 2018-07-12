Hakyemez’i kaybettik – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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    12 Temmuz 2018, Perşembe
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    Hakyemez’i kaybettik

    Hakyemez’i kaybettik

    Türk basketbolunun duayenlerinden , hayatını kaybetti.

    'da kalp krizi geçiren Hakyemez, yoğun bakımda yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. 68 yaşında vefat eden Hakyemez için Federasyonu ve kulüpler de birer başsağlığı mesajı yayımladı. Hakyemez, 1950'de doğdu. 'a 'da başladı. Efes Pilsen çatısı altında oynadı. Ayrıca ve Eczacıbaşı gibi takımlarda şampiyonluklar yaşadı. 2001 Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan Milli takımının menajerliğini yaptı. Hakyemez'in cenazesi yarın 'da defnedilecek.
    1. 12.7.2018
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