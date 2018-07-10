Darüşşafaka Basketbol’da oynayan milli oyuncu Scottie Wilbekin, İsrail ekiplerinden Maccabi Tel Aviv'e transfer oldu. Wilbekin, Maccabi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
25 yaşındaki oyuncu, A Milli Basketbol Takımı'nın Ukrayna ve İsveç ile oynadığı maçlarda ilk kez milli takım heyecanı yaşamıştı.
Geçtiğimiz sezon Eurocup'ta MVP (En değerli oyuncu) olan Wilbekin 19.7 sayı, 4.8 asist, 1.6 top çalma ortalamaları ile mücadele etti.
- 10.7.2018 11:10
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fb22 hele şükür birileri bu gençleri gördü. para için gelenlerden toklardan bıktık aç lazım genç lazım
Scottie Wilbekin, Maccabi Tel Aviv'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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