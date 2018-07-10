Scottie Wilbekin, Maccabi Tel Aviv'de – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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    10 Temmuz 2018, Salı
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    Scottie Wilbekin, Maccabi Tel Aviv'de

    ’da oynayan milli oyuncu , ekiplerinden 'e oldu. Wilbekin, Maccabi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    Gelecek sezon Euroleague'de iddialı bir sezon geçirmek isteyen temsilcisi , çalışmalarını sürdürürken, aradığı oyuncuyu 'den buldu. Maccabi, ile başarılı sezonlar geçiren ve takımın Eurocup şampiyonu olmasında önemli rol oynayan 'i kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada milli basketbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
    25 yaşındaki oyuncu, A Milli Takımı'nın Ukrayna ve İsveç ile oynadığı maçlarda ilk kez milli takım heyecanı yaşamıştı.

    Geçtiğimiz sezon Eurocup'ta MVP (En değerli oyuncu) olan Wilbekin 19.7 sayı, 4.8 asist, 1.6 top çalma ortalamaları ile mücadele etti.

    1. 10.7.2018 11:10
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