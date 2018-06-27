Hidayet Türkoğlu: "1 numarayız"
Türkoğlu: En büyük şansımız sporu seven Cumhurbaşkanımız olması. Tesisleşmede Avrupa’nın en iyisiyiz ve bu devam edecek.
DAHA İYİ OLACAĞIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın spora inanılmaz destek veren bir kişi olduğunun altını çizen Türkoğlu, "Sporda da yatırımlar devam edecektir. Biz de her fırsatta kendilerine proje anlamında destek olup, sporun gelişimi adına faydalı olmaya devam edeceğiz. İnşallah ülkemiz, önümüzdeki yıllarda daha iyi yerlere gelir" diye konuştu.
12 DEV'DEN ÇAĞRI
A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, Dünya Şampiyonası elemelerinde Ukrayna ve İsveç ile çok önemli iki maç oynayacaklarını belirterek, taraftarların desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi. İki maçı da kazanmaları gerektiğini belirten Tunçeri, "Buradaki puanlarımızı, diğer gruba taşıyacağız, o yüzden bu iki maçı kazanmamız gerekiyor" dedi.
- 27.6.2018
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Hidayet Türkoğlu: 2019 Dünya Şampiyonası'na gideriz
Toplam 1
Yorum
kemal nasil gideceksin, kim garanti vermis, birakin hayal pompalamayi, ve milletle alay etmeyi,
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Salih’te top Cocu’da
Toplam 3
Yorum
sami salih, aatif, ozan, kasimal, topal, volkan demirel ve volkan sen, Dirar icin hemen topu taca atin, bunlarin fenerde yeri yok, bos topcular
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Fenerbahçe Monaco'nun teklifini az buldu
Toplam 2
Yorum
sdf sdf bir dahaki seneye 8ide bulamayacağımız unutulmamalı
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