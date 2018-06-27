Hidayet Türkoğlu: "1 numarayız" – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    : "1 numarayız"

    <a href="/index/hidayet-turkoglu?id=11262bae-260b-488a-95ec-39c1c8d025ef" class="" rel="tag">Hidayet Türkoğlu</a>: "1 numarayız"

    Türkoğlu: En büyük şansımız sporu seven Cumhurbaşkanımız olması. Tesisleşmede Avrupa’nın en iyisiyiz ve bu devam edecek.

    Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Seçime sahip çıkan Türk milletine ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi. Türkoğlu, "Oyunu kullanan herkese teşekkür ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, her alanda ülkenin gelişimi için bir sürü adımlar attı. İnanıyorum ki bundan sonra da daha sağlıklı adımlar atacaktır" ifadelerini kullandı.

    DAHA İYİ OLACAĞIZ
    Erdoğan'ın spora inanılmaz destek veren bir kişi olduğunun altını çizen Türkoğlu, "Sporda da yatırımlar devam edecektir. Biz de her fırsatta kendilerine proje anlamında destek olup, sporun gelişimi adına faydalı olmaya devam edeceğiz. İnşallah ülkemiz, önümüzdeki yıllarda daha iyi yerlere gelir" diye konuştu.

    12 DEV'DEN ÇAĞRI
    A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, Dünya Şampiyonası elemelerinde Ukrayna ve İsveç ile çok önemli iki maç oynayacaklarını belirterek, taraftarların desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi. İki maçı da kazanmaları gerektiğini belirten Tunçeri, "Buradaki puanlarımızı, diğer gruba taşıyacağız, o yüzden bu iki maçı kazanmamız gerekiyor" dedi.
    1. 27.6.2018
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