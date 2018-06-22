Türkiye, Romanya'yı devirdi
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2018 FIBA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Romanya'yı 76-71 yendi.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2018 FIBA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Romanya'yı 76-71 yendi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Tenerife kentinde 22-30 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda yer alacak milli takım, Çekya'da katıldığı hazırlık turnuvasının üçüncü maçında Romanya'yı 76-71 yenerek ilk galibiyetini elde etti.
Karlovy Vary kentinde yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-19 geride kapatan ay-yıldızlılar, soyunma odasına 43-37 üstün gitti. Üçüncü periyotta üstünlüğünü koruyamayan ve son çeyreğe 54-54 eşitlikle giren milliler, maçı 76-71 kazandı.
Bu maçla Çekya kampını tamamlayan A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın İstanbul'a dönerek 25 Haziran Pazartesi günü oynanacak Çin maçı için kampa girecek.
- 22.6.2018 01:42
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Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman Sabır istedi
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cengiz Bu sabır ve zaman işini bırakın desenize para yok transfer yok işler sakat.Sizin suçunuz mu? o da değil
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Fenerbahçe'ye müjde! PSV Cocu'yu resmen açıklıyor!
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Semih Yapma başkan alma şu adamı. Getir en ünlüsünü.
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Beşiktaş'ta planlama direktörü Serkan Reçber
Toplam 2
Yorum
ali adam profosyonel işini yapacak fenerli gs lı bence hiç önemi yok işini iyi yapsın en iyi beşiktaşlı odor Serkan REÇBER
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