Türkiye, Romanya'yı devirdi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2018 FIBA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Romanya'yı 76-71 yendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Tenerife kentinde 22-30 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda yer alacak milli takım, Çekya'da katıldığı hazırlık turnuvasının üçüncü maçında Romanya'yı 76-71 yenerek ilk galibiyetini elde etti.

Karlovy Vary kentinde yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-19 geride kapatan ay-yıldızlılar, soyunma odasına 43-37 üstün gitti. Üçüncü periyotta üstünlüğünü koruyamayan ve son çeyreğe 54-54 eşitlikle giren milliler, maçı 76-71 kazandı.

Bu maçla Çekya kampını tamamlayan A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın İstanbul'a dönerek 25 Haziran Pazartesi günü oynanacak Çin maçı için kampa girecek.