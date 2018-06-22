Türkiye, Romanya'yı devirdi – Fotomaç – 22 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Türkiye, Romanya'yı devirdi

    Türkiye, Romanya'yı devirdi

    A , 2018 FIBA hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Romanya'yı 76-71 yendi.

    A , 2018 FIBA hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Romanya'yı 76-71 yendi.

    Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Tenerife kentinde 22-30 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda yer alacak milli takım, Çekya'da katıldığı hazırlık turnuvasının üçüncü maçında Romanya'yı 76-71 yenerek ilk galibiyetini elde etti.

    Karlovy Vary kentinde yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-19 geride kapatan ay-yıldızlılar, soyunma odasına 43-37 üstün gitti. Üçüncü periyotta üstünlüğünü koruyamayan ve son çeyreğe 54-54 eşitlikle giren milliler, maçı 76-71 kazandı.

    Bu maçla Çekya kampını tamamlayan A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın İstanbul'a dönerek 25 Haziran Pazartesi günü oynanacak Çin maçı için kampa girecek.

    1. 22.6.2018 01:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Türkiye, Romanya'yı devirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN