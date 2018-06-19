Avrupa Ligi organizasyonlarına 6 Türk takımı katılacak – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    organizasyonlarına 6 Türk takımı katılacak

    <a href="/index/avrupa-ligi?id=9bf781ba-7cfb-46f4-8ed5-96233475b406" class="" rel="tag">Avrupa Ligi</a> organizasyonlarına 6 Türk takımı katılacak

    Basketbolda THY ve ULEB 'nda 2018-2019 sezonunda 6 Türk takımı mücadele edecek.

    Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, gelecek sezon THY 'nde mücadele edecek 16 ve ULEB 'nda yer alacak 24 takımın belirlendiği bildirildi.

    'yi 2018-2019 sezonunda THY 'nde , ve temsil edecek.

    ULEB 'nda ise önümüzdeki sezon Türk temsilcileri , TOFAŞ ve yer alacak.

    THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonunda mücadele edecek 16 takım ve ülkeleri şöyle:

    , , (), Buducnost VOLI (Karadağ), (), Olympiakos, Panathinaikos Superfoods (Yunanistan), Maccabi FOX (İsrail), AX Armani Exchange Olimpia Milan (), Zalgiris (Litvanya), CSKA Moskova, Khimki (), Barcelona Lassa, Baskonia, , Herbalife Gran Canaria ().

    ULEB Avrupa Kupası'nda 2018-2019'da yer alacak 24 takım ve ülkeleri şöyle:

    , TOFAŞ, (), Kızılyıldız MTS, Partizan (Sırbistan), Cedevita (Hırvatistan), Mornar Bar (Karadağ), Monaco, Limoges, ASVEL (Fransa), ALBA Berlin, Ratiopharm Ulm, (), Dolomiti Energia, Brescia, Fiat Turin (), (Litvanya), Asseco Gdynia (Polonya), Zenit, UNICS Kazan, Lokomotiv Kuban (), Valencia, Unicaja Malaga (), MoraBanc Andorra (Andorra).

    1. 19.6.2018 23:42
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