Avrupa Ligi organizasyonlarına 6 Türk takımı katılacak
Basketbolda THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda 2018-2019 sezonunda 6 Türk takımı mücadele edecek.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, gelecek sezon THY Avrupa Ligi'nde mücadele edecek 16 ve ULEB Avrupa Kupası'nda yer alacak 24 takımın belirlendiği bildirildi.
Türkiye'yi 2018-2019 sezonunda THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Darüşşafaka temsil edecek.
ULEB Avrupa Kupası'nda ise önümüzdeki sezon Türk temsilcileri Galatasaray, TOFAŞ ve Türk Telekom yer alacak.
THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonunda mücadele edecek 16 takım ve ülkeleri şöyle:
Anadolu Efes, Fenerbahçe, Darüşşafaka (Türkiye), Buducnost VOLI (Karadağ), Bayern Münih (Almanya), Olympiakos, Panathinaikos Superfoods (Yunanistan), Maccabi FOX (İsrail), AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya), Zalgiris (Litvanya), CSKA Moskova, Khimki (Rusya), Barcelona Lassa, Baskonia, Real Madrid, Herbalife Gran Canaria (İspanya).
ULEB Avrupa Kupası'nda 2018-2019'da yer alacak 24 takım ve ülkeleri şöyle:
Galatasaray, TOFAŞ, Türk Telekom (Türkiye), Kızılyıldız MTS, Partizan (Sırbistan), Cedevita (Hırvatistan), Mornar Bar (Karadağ), Monaco, Limoges, ASVEL (Fransa), ALBA Berlin, Ratiopharm Ulm, Fraport Skyliners (Almanya), Dolomiti Energia, Brescia, Fiat Turin (İtalya), Lietuvos Rytas (Litvanya), Asseco Gdynia (Polonya), Zenit, UNICS Kazan, Lokomotiv Kuban (Rusya), Valencia, Unicaja Malaga (İspanya), MoraBanc Andorra (Andorra).
- 19.6.2018 23:42
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
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Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
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