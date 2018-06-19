Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, gelecek sezon THY Avrupa Ligi'nde mücadele edecek 16 ve ULEB Avrupa Kupası'nda yer alacak 24 takımın belirlendiği bildirildi.

Türkiye'yi 2018-2019 sezonunda THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Darüşşafaka temsil edecek.

ULEB Avrupa Kupası'nda ise önümüzdeki sezon Türk temsilcileri Galatasaray, TOFAŞ ve Türk Telekom yer alacak.

THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonunda mücadele edecek 16 takım ve ülkeleri şöyle:

Anadolu Efes, Fenerbahçe, Darüşşafaka (Türkiye), Buducnost VOLI (Karadağ), Bayern Münih (Almanya), Olympiakos, Panathinaikos Superfoods (Yunanistan), Maccabi FOX (İsrail), AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya), Zalgiris (Litvanya), CSKA Moskova, Khimki (Rusya), Barcelona Lassa, Baskonia, Real Madrid, Herbalife Gran Canaria (İspanya).

ULEB Avrupa Kupası'nda 2018-2019'da yer alacak 24 takım ve ülkeleri şöyle:

Galatasaray, TOFAŞ, Türk Telekom (Türkiye), Kızılyıldız MTS, Partizan (Sırbistan), Cedevita (Hırvatistan), Mornar Bar (Karadağ), Monaco, Limoges, ASVEL (Fransa), ALBA Berlin, Ratiopharm Ulm, Fraport Skyliners (Almanya), Dolomiti Energia, Brescia, Fiat Turin (İtalya), Lietuvos Rytas (Litvanya), Asseco Gdynia (Polonya), Zenit, UNICS Kazan, Lokomotiv Kuban (Rusya), Valencia, Unicaja Malaga (İspanya), MoraBanc Andorra (Andorra).