Türkiye’nin kasasına 64 milyon Euro
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından, FIBA’nın en önemli Avrupa basketbol etkinliği olan EuroBasket 2017'yi takip eden bir ekonomik etki raporu yayınlandı.
Rapordan elde edilen sonuçlar şu şekilde:
İstanbul - Türkiye
İstanbul'daki toplam etki: 58.6 milyon Euro
İstanbul dışındaki toplam etki: 6.1 milyon Euro
Toplam 64.7 milyon Euro
Tel Aviv - İsrail
Tel Aviv'deki toplam etki: 41.3 milyon Euro
Tel Aviv dışındaki toplam etki: 3.3 milyon Euro
Toplam 44.6 milyon Euro
Helsinki - Finlandiya
Helsinki'deki toplam etki: 41.3 milyon Euro
Helsinki dışındaki toplam etki: 2 milyon Euro
Toplam 43.3 milyon Euro
Cluj-Napoca - Romanya
Cluj-Napoca'daki toplam etki: 17.4 milyon Euro
Cluj-Napoca dışındaki toplam etki: 0.9 milyon Euro
Toplam 18.3 milyon Euro
- 25.5.2018 15:31
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
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