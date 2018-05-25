Türkiye’nin kasasına 64 milyon Euro – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    ’nin kasasına 64 milyon Euro

    Türkiye’nin kasasına 64 milyon Euro

    Uluslararası Basketbol Federasyonu () tarafından, FIBA’nın en önemli Avrupa basketbol etkinliği olan 'yi takip eden bir ekonomik etki raporu yayınlandı.

    Europe adına Price Waterhouse Cooper tarafından yürütülen raporda, 'nin, Cluj-Napoca, Helsinki, ve 'den oluşan dört ev sahibi şehre önemli bir ekonomik destek sağladıkları tespit edilirken, İstanbul 64.7 milyon Euro'luk gelirle en çok kazanan şehir oldu. Rapordan çıkan sonuçlar büyük bir spor etkinliğine ev sahipliği yapmanın ekonomiye olumlu etkilerini göstermiş oldu. EuroBasket 2017'nin grup müsabakalarında bir gruba ve ayrıca final müsabakalarına ev sahipliği yapan İstanbul ise bu olumlu etkilerden en çok faydalanan şehir oldu.
    Rapordan elde edilen sonuçlar şu şekilde:

    İstanbul -
    İstanbul'daki toplam etki: 58.6 milyon Euro
    İstanbul dışındaki toplam etki: 6.1 milyon Euro
    Toplam 64.7 milyon Euro

    Tel Aviv - İsrail
    Tel Aviv'deki toplam etki: 41.3 milyon Euro
    Tel Aviv dışındaki toplam etki: 3.3 milyon Euro
    Toplam 44.6 milyon Euro

    Helsinki - Finlandiya
    Helsinki'deki toplam etki: 41.3 milyon Euro
    Helsinki dışındaki toplam etki: 2 milyon Euro
    Toplam 43.3 milyon Euro

    Cluj-Napoca - Romanya
    Cluj-Napoca'daki toplam etki: 17.4 milyon Euro
    Cluj-Napoca dışındaki toplam etki: 0.9 milyon Euro
    Toplam 18.3 milyon Euro
    1. 25.5.2018 15:31
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