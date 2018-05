İşte Final - Four takımlarının son durumu!

Temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'un da yer aldığı THY Avrupa Ligi Final Four organizasyonu 18 Mayıs Cuma günü başlıyor. THY Avrupa Ligi'nde ilk kez Final Four aşamasına yer verilen 1988 yılından bu yana 31. kez düzenlenecek olan organizasyona Sırbistan'ın Belgrad kenti ev sahipliği yapıyor.



THY Avrupa Ligi'nde En İyi Beş, En İyi İkinci Beş, Yükselen Yıldız ve En İyi Savunmacı ödülleri açıklandı:



THY Avrupa Ligi En İyi Beş: Nick Calathes (Panathinaikos), Nando De Colo (CSKA Moskova), Luka Doncic (Real Madrid), Tornike Shengelia (Baskonia), Jan Vesely (Fenerbahçe Doğuş)



THY Avrupa Ligi En İyi İkinci Beş: Paulius Jankunas, Kevin Pangos, Sergio Rodriguez, Alexey Shved, Vassilis Spanoulis



Yılın Savunmacısı: Kyle Hines (CSKA Moskova)



Yükselen Yıldız: Luka Doncic (Real Madrid)



2017-18 THY Avrupa Ligi Final Four, 18 Mayıs Cuma günü başlayacak. CSKA Moskova, Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid ve Zalgiris Kaunas'ın mücadele edeceği organizasyonda, karşılaşmalar 18-20 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan'ın Belgrad şehrinde bulunan Stark Arena'da oynanacak.



Final Four'da ilk günün maç programı şu şekilde:

19.00 Fenerbahçe Doğuş – Zalgiris Kaunas

22.00 CSKA Moskova – Real Madrid



Final Four'a sayılı günler kala; Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele edecek CSKA Moskova, Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid ve Zalgiris Kaunas'la ilgili notlar şöyle...