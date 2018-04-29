Banvit’in konuğu Efes – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    ’in konuğu Efes

    <a href="/index/banvit?id=1c463970-93f8-4892-925a-80bba6d3fb99" class="" rel="tag">Banvit</a>’in konuğu Efes

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta heyecan› bugün devam edecek.

    'nde 27. hafta heyecan› bugün devam edecek. Son haftalar›n formda iki ekibinin karfl›laflacağ› maçta , saat 15.15'te 'i konuk edecek. Mücadele NTV'den ekranlara gelecek. Günün programı flöyle: Trabzon-Darüşşafaka, 17.00: Yeflilgiresun-D‹. Büyükçekmece, 19.30: Tofafl-Eskiflehir.
    1. 29.4.2018
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