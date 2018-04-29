Anadolu Efes deplasmanda kazandı!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Banvit'i 90-82 yendi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Banvit'i 90-82 yendi.
Maça iyi başlayan Anadolu Efes, Dunston, Simon ve Weems'in sayılarıyla 3. dakikayı 9-6 önde geçti. Vidmar'ın pota altını iyi kullanması ve 8 sayısı ile Banvit 5. dakikada eşitliği sağladı: 12-12. Thomas'ın dış şutlarıyla 7. dakikaya 18-16 önde giren ev sahibi ekip karşısında Anadolu Efes, Motum, Stimac ikilisiyle yakaladığı 9-0'lık seriyle ilk çeyreği 25-18 önde tamamladı.
İkinci çeyreğin ilk dakikalarında Banvit'in top kayıplarını McCollum ve Stimac ile değerlendiren Anadolu Efes farkı açtı. Etkili oyununu sürdüren konuk ekip, Weems, Motum, Dunston ve McCollum ile bulduğu sayılarla soyunma odasına 49-34 önde gitti.
Üçüncü periyoda dış atışlara ağırlık vererek başlayan Banvit, Thomas ve Rautins ile bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalıştı. İyi savunma yapamayan Banvit karşısında Dunston ve Motum ile sayı üreten Anadolu Efes son çeyreğe de 13 sayı farkla 71-58 önde girdi.
Final periyodunda iyi bir oyun ortaya koyan Anadolu Efes, McCollum ve Motum'un etkili oyunuyla salondan 90-82 galip ayrıldı.Salon: Banvit Kara Ali Acar
Hakemler: Aytuğ Ekti, Ali Şakacı, Mehmet Karabilecen
Banvit: Rautins 14, Taylor 6, Caloiaro 16, Thomas 19, Vidmar 16, Şehmus Hazer, Kulig 11, Erkin Şenel, Rıdvan Öncel, Ragıp Berke Atar
Anadolu Efes: Doğuş Balbay 3, Weems 8, Motum 21, Simon 14, Dunston 10, McCollum 25, Onuralp Bitim, Berk Demir, Stimac 9, Muhaymin Mustafa
1. Periyot: 18-25
Devre: 34-49
3. Periyot: 58-71
Beş faulle çıkan: 35.40 Kulig (Banvit)
- 29.4.2018 18:08
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
Anadolu Efes deplasmanda kazandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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