Anadolu Efes deplasmanda kazandı!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Banvit'i 90-82 yendi.

Maça iyi başlayan Anadolu Efes, Dunston, Simon ve Weems'in sayılarıyla 3. dakikayı 9-6 önde geçti. Vidmar'ın pota altını iyi kullanması ve 8 sayısı ile Banvit 5. dakikada eşitliği sağladı: 12-12. Thomas'ın dış şutlarıyla 7. dakikaya 18-16 önde giren ev sahibi ekip karşısında Anadolu Efes, Motum, Stimac ikilisiyle yakaladığı 9-0'lık seriyle ilk çeyreği 25-18 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin ilk dakikalarında Banvit'in top kayıplarını McCollum ve Stimac ile değerlendiren Anadolu Efes farkı açtı. Etkili oyununu sürdüren konuk ekip, Weems, Motum, Dunston ve McCollum ile bulduğu sayılarla soyunma odasına 49-34 önde gitti.

Üçüncü periyoda dış atışlara ağırlık vererek başlayan Banvit, Thomas ve Rautins ile bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalıştı. İyi savunma yapamayan Banvit karşısında Dunston ve Motum ile sayı üreten Anadolu Efes son çeyreğe de 13 sayı farkla 71-58 önde girdi.

Final periyodunda iyi bir oyun ortaya koyan Anadolu Efes, McCollum ve Motum'un etkili oyunuyla salondan 90-82 galip ayrıldı.

Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Aytuğ Ekti, Ali Şakacı, Mehmet Karabilecen

Banvit: Rautins 14, Taylor 6, Caloiaro 16, Thomas 19, Vidmar 16, Şehmus Hazer, Kulig 11, Erkin Şenel, Rıdvan Öncel, Ragıp Berke Atar

Anadolu Efes: Doğuş Balbay 3, Weems 8, Motum 21, Simon 14, Dunston 10, McCollum 25, Onuralp Bitim, Berk Demir, Stimac 9, Muhaymin Mustafa

1. Periyot: 18-25

Devre: 34-49

3. Periyot: 58-71

Beş faulle çıkan: 35.40 Kulig (Banvit)