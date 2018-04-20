Olympiakos seriyi 1-1'e getirdi
THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos konuk ettiği Litvanya ekibi Zalgiris'i 79-68 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.
THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos konuk ettiği Litvanya ekibi Zalgiris'i 79-68 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.
Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 17-15 önde geçen ev sahibi Olympiakos, soyunma odasına da 41-32 üstün girdi.
Zalgiris, daha iyi hücum yaptığı üçüncü çeyrekte farkı kapatarak dördüncü periyota 54-54 beraberlikle girmeyi başardı. 9-0'lık seriyle başladığı son periyotta iyi savunma yapan Olympiakos, mücadeleden 79-68 galip ayrıldı.
Geriye düştüğü play-off çeyrek final serisini 1-1'e getiren Olympiakos'ta Jamel Mclean 21, Vassilis Spanoulis 17 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. Zalgiris'te en skorer oyuncu, 20 sayı üreten Brandon Davies oldu.
Serinin üçüncü maçı, Litvanya ekibi Zalgiris'in ev sahipliğinde 24 Nisan Salı günü oynanacak.
- 21.4.2018 00:20
-
TFF olaylı derbi ile ilgili çarşamba günü toplanacak
Toplam 62
Yorum
çok gülDüm hahaha sen hâla Türk futboluna mi güveniyordun ki ?
-
Şenol Güneş'in başına ne atıldı? İşte rapor...
Toplam 35
Yorum
hakan açık yaraya buz uygulanması? kan boyası sürülmemesi? dikişlerin çok saçma görünmesi? bu tiyatroyu çok basit yapmış. inandırıcılık yok.
-
Şenol Güneş'i yaralayan saldırganın ilk ifadesi!
Toplam 14
Yorum
EgriDogru Fenerin sahasi 20 mac kapatilsin, eyvallah. Ama S.Günesin durumunda büyük pay Tolganin. Tolga ceza almasin ok, ama payini asla unutmasin
Olympiakos seriyi 1-1'e getirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.