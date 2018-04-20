Olympiakos seriyi 1-1'e getirdi – Fotomaç – 20 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    seriyi 1-1'e getirdi

    Olympiakos seriyi 1-1'e getirdi

    THY play-off çeyrek final ikinci maçında temsilcisi konuk ettiği Litvanya ekibi Zalgiris'i 79-68 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

    THY play-off çeyrek final ikinci maçında temsilcisi konuk ettiği Litvanya ekibi Zalgiris'i 79-68 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

    Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 17-15 önde geçen ev sahibi Olympiakos, soyunma odasına da 41-32 üstün girdi.

    Zalgiris, daha iyi hücum yaptığı üçüncü çeyrekte farkı kapatarak dördüncü periyota 54-54 beraberlikle girmeyi başardı. 9-0'lık seriyle başladığı son periyotta iyi savunma yapan Olympiakos, mücadeleden 79-68 galip ayrıldı.

    Geriye düştüğü play-off çeyrek final serisini 1-1'e getiren Olympiakos'ta Jamel Mclean 21, Vassilis Spanoulis 17 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. Zalgiris'te en skorer oyuncu, 20 sayı üreten Brandon Davies oldu.

    Serinin üçüncü maçı, Litvanya ekibi Zalgiris'in ev sahipliğinde 24 Nisan Salı günü oynanacak.

    1. 21.4.2018 00:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Olympiakos seriyi 1-1'e getirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN