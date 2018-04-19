Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Başkanı Cengiz’i tebrik etti – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Başkanı Cengiz’i tebrik etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Başkanı Cengiz’i tebrik etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Takımı’nın, FIBA olması dolayısıyla, Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz’i tebrik etti.

    Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Galatasaray Takımı'nın, FIBA olması dolayısıyla, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e bir tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.
    1. 18.4.2018 23:30
    2. Güncelleme: 19.4.2018 02:12
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