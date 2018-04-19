Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Başkanı Cengiz’i tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nın, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Şampiyonu olması dolayısıyla, Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz’i tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Şampiyonu olması dolayısıyla, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e bir tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.
- 18.4.2018 23:30
- Güncelleme: 19.4.2018 02:12
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