Eurocup Final MVP’si Scottie Wilbekin oldu – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    Eurocup Final ’si oldu

    Eurocup Final MVP’si Scottie Wilbekin oldu

    en değerli oyuncusu () ’nın başarılı oyuncusu seçildi.

    en değerli oyuncusu () 'nın başarılı oyuncusu seçildi.

    Darüşşafaka, Eurocup Final serisinde iki maçta da Rus ekibi Lokomotiv Kuban'ı mağlup ederek, şampiyonluğa ulaştı. Eurocup Finallerinin MVP'si de Daçka'dan oldu. Darüşşafaka'nın kupaya uzanmasında büyük emeği olan Scottie Wilbekin, finallerin MVP'si seçildi. Wilbekin, müsabakada 33 dakika süre aldı ve 28 sayı, 2 top çalma ve 1 asist ile mücadele etti.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:54
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