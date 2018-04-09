Ersan İlyasova beşinci vitese taktı!
NBA'de normal sezonun tamamlanmasına sayılı günler kala milli oyuncularımız Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers evinde Dallas Mavericks'i 109-97 mağlup etti.
Milli oyuncu Ersan İlyasova karşılaşmayı 11 sayı, 12 ribaund ve 3 asistle tamamlayarak üst üste 4. maçında double-double yaptı. Bir diğer milli yıldız Furkan Korkmaz ise 2 dakika süre aldığı maçta sayı atamadı.
Philadelphia 76ers'ta en skorer isim 18 sayı atan J.J. Redick olurken ona 16 sayı, 9 asist, 7 ribaund ve 4 top çalmayla Ben Simmons ve 15 sayı, 10 ribaundla Robert Covington yardımcı oldu.
Dallas Mavericks cephesinde ise 21 sayıyla oynayan Harrison Barnes karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Mavericks'in çaylak oyuncusu Dennis Smith Jr. ise 20 sayı, 11 asistle double-double yaptı.
Philly kariyerindeki galibiyet rakamı 125-283 olan başantrenör Brett Brown maçtan sonra yaptığı açıklamada "Bir kültür oluşturuyoruz. Şimdiye kadar 50 maç kazandık, ev sahibi avantajını garantiledik ve galibiyet rekorumuzu egale ettik. Bu doğru. Ancak bizim için en önemli şey bu değil." dedi.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:37
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Gunnarsson Beşiktaş'a
Toplam 3
Yorum
Bence Orta Saha icin Sergio Canales Transfer edelim Ve Forvet icin Facundo Ferreyra 28 Gol Yapti Shakhtar icin Sözlesmeleri bitiyor bence iyi olur
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Beşiktaş'tan 7 kişilik genç transfer listesi
Toplam 1
Yorum
bjk smokie :) gökan töre 21 oğuzhan 19 yaşında gelmişti ve seviye atladılar oynadıkça ucuz ve gelişim göstere bilecek kalıcı gençler alın
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İşte Cristiano Ronaldo - Messi rekabetinde istatistikler!
Toplam 1
Yorum
komik biri golcü. öürü hem golcü hem topçu. kıyaslamak komik. istatistiktede geçer messi. gerçek ronaldoyla bile ronaldo kıyaslanmaz. messiiiiii
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