Ersan İlyasova beşinci vitese taktı! – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    beşinci vitese taktı!

    Ersan İlyasova beşinci vitese taktı!

    NBA'de normal sezonun tamamlanmasına sayılı günler kala milli oyuncularımız ve 'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers evinde 'i 109-97 mağlup etti.

    Philadelphia 76ers, evinde 'i 109-97 mağlup ederek 80. maçında 50. galibiyetini aldı ve konferans üçüncülüğü yolunda önemli bir adım attı.

    Milli oyuncu karşılaşmayı 11 sayı, 12 ribaund ve 3 asistle tamamlayarak üst üste 4. maçında double-double yaptı. Bir diğer milli yıldız ise 2 dakika süre aldığı maçta sayı atamadı.

    Philadelphia 76ers'ta en skorer isim 18 sayı atan J.J. Redick olurken ona 16 sayı, 9 asist, 7 ribaund ve 4 top çalmayla Ben Simmons ve 15 sayı, 10 ribaundla Robert Covington yardımcı oldu.

    Dallas Mavericks cephesinde ise 21 sayıyla oynayan Harrison Barnes karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Mavericks'in çaylak oyuncusu Dennis Smith Jr. ise 20 sayı, 11 asistle double-double yaptı.

    Philly kariyerindeki galibiyet rakamı 125-283 olan başantrenör Brett Brown maçtan sonra yaptığı açıklamada "Bir kültür oluşturuyoruz. Şimdiye kadar 50 maç kazandık, ev sahibi avantajını garantiledik ve galibiyet rekorumuzu egale ettik. Bu doğru. Ancak bizim için en önemli şey bu değil." dedi.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:37
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