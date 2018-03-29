Sporun devleri Ankara’da bir araya geldi
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Sporcuların müsabakaya çıkarken hissettiği duyguyla Afrin'deki askerimizin duygusu aynıdır. Büyük Türkiye inancı, güçlü Türkiye sevdasıdır” dedi.
"Bir diriliş hamlesi içerisine girilmiştir. Bu coğrafyada at koşturmak isteyen teröristler ve onların arkasındaki destekçilerinin anlamadıkları gerçek budur. Bizim ruhumuz ve ruh üstünlüğümüz vardır. Milletin ayağını tökezletmek isteyenler buna ulaşamayacaktır. Sporcuların müsabakaya çıkarken hissettiği duyguyla Afrin'deki askerimizin duygusu aynıdır. Büyük Türkiye inancı, güçlü Türkiye sevdasıdır. Aziz millete şükranlarımı arz ediyorum."
Geçlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporun toplumsal sorunları çözmedeki, terörü önleme noktasındaki etkinliğine değindiği konuşmasında, "Türk sporunda geleceğe yönelik proje ve planlar için görevlendirildik. Spor ortak bir dil. Sporun gücü birçok problemi çözebilecek bir enerji ve sinerjiye sahip. Sporu önleyici bir güç olarak görüyoruz. Terörün bıraktığı ortamı, gençlerin üzerindeki tahribatı giderecek önemli bir güç spordur.
Sporun gücü orada yansıyor. Bizim gençlerimiz 15 Temmuz'da meydanlara çıkarak darbecilere karşı çıktılar. Engelliler bir şekilde evlerinde tutuluyordu. Engelli gençlerimizi spor sayesinde hayata bağladık. Geleceğe yönelik yatırımlar yapıyoruz. Özel sporcularımızda sporun gücünü görüyorsunuz. Biz iddia ediyoruz, sporun gücü terörü yenecektir. Spor, uyuşturucunun tahribatını ve uyuşturucuyu yenecektir" ifadelerini kullandı.
Protokol konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi. Milli Güreşçi Taha Akgül Naim Süleymanoğlu Özel Ödülü'ne, Nur Tatar Askari tekvando dalında, Ampute Milli Futbol Takımı Bedensel Engelliler kategorisinde, Ramil Guliyev atletizm dalında ödüle görülen isimler arasında yer aldı.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:20
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