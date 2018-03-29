Euroleague’de dev kapışma – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    ’de dev kapışma

    Euroleague’de dev kapışma

    'de normal sezonun bitimine 2 hafta kala ödülünü kimin alacağı merak konusu oldu.

    'de normal sezonun bitimine 2 hafta kala ödülünü kimin alacağı merak konusu oldu. Ödül için 'in 19 yaşındaki Sloven yıldızı Doncic favori gösterilirken, Khimki'den Shved, CSKA'dan De Colo ve 'den Jan Vesely'nin MVP adayları arasında olabileceği belirtiliyor.
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:15
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