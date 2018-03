Banvit zora soktu

Karşılaşmanın ilk dakikalarında hücumlarından boş dönen Banvit, oyun kurmakta zorlandı. İlk 5 dakika konuk ekibin 8-11'lik üstünlüğü ile geçilirken, Caloiaro'nun dış atış isabeti skoru dengeledi. İlk periyotta geride kalan bölümler karşılıklı basketlerle geçilirken, Evans'ın çeyrek biterken attığı 3 sayı ile bu bölüm 21-21'lik eşitlikle sona erdi.



İkinci periyotta Rudez'in dış atış isabetiyle öne geçen Fransa temsilcisi, sert savunmasıyla Banvit'e hücumda zor anlar yaşattı. Rudez ve Evans'ın üst üste bulduğu sayılarla AS Monaco 23-31'lik skor avantajını yakaladı. Maçın 14'üncü dakikasında Banvit skoru 31-33'e çekse de son devrenin bitimine son 5 dakika kala konuk ekip Robinson'un basketiyle 33-38'lik skor avantajını korudu. Hücumlarında zorlanan Banvit, sayı üretmekte güçlük çekince soyunma odasına da 41-47 önde giren taraf AS Monaco oldu.



Üçüncü periyodun ilk dakikalarında her iki ekip de sayı üretmekte zorlandı. İkinci yarının ilk basketi 23'üncü dakikada Kikanovic'ten gelirken, Vidmar da cevap verdi. Hızlı ve sert oynanmaya başlayan oyunda 25'inci dakika konuk ekibin 46-51'lik üstünlüğü ile geçildi. Periyodun sonlarına doğru sayı üretemeyen Banvit, kader çeyreğine ise 55-64 geriden başladı.



Final periyodu konuk ekipten Gladyr'ın basketiyle başlarken, Rudez'in basketiyle 32'nci dakikada fark 13 sayıya kadar çıktı: 55-68. Taylor ve Rautins'in etkili oyunu sonrasında seyirci desteğini de arkasına alan Banvit, farkı 5 sayıya kadar indirdi: 63-68. Son anlara doğru Rautins'in basketiyle bir ara durumu 69-72 yapan Banvit, konuk ekibin hücumlarını durduramayınca parkeden 77-85 mağlup ayrıldı.

Erdem ÖZCAN / BANDIRMA(Balıkesir),(DHA)

SALON: Kara Ali Acar

HAKEMLER: Saverio Lanzarini (xxx), Lorenzo Baldini (xxx), Luis Castillo (xxx)

BANVİT: Thomas 10 (xxx), Şehmuz (xx), Kulig 4 (xxx), Tolga x, Erkin x, Vidmar 13 (xxx), Rautıins 17 (xxx), Rıdvan 6 (xx), Taylor 16 (xxx) ,Caloiaro 11 (xxx)

AS MONACO: Cooper 13 (xxx), Craft 2 (xx) ,Lacombe 2 (x), Rudez 7 (xxx), Gladyr 2 (x), Kikanovic 20 (xxx), Joseph x, Robinson 18 (xxx), Evans 15 (xxx), Traore 6 (xx)

1'İNCİ PERİYOT: 22-22

DEVRE: 41-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-64

5 FAUL İLE ÇIKAN: 37.18 Rautins (Banvit)