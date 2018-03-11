Yakın doğu fırtına gibi – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Yakın doğu fırtına gibi

    Yakın doğu fırtına gibi

    ’i farklı yenip 18. zaferini aldı

    Bilyoner.com Kadınlar Süper Ligi'nde lider durumda bulunan Yakın Doğu Üni. 20. hafta maçında 'i 103-79 yendi. Euroleague'de de yoluna dolu dizgin devam eden Yakın Doğu, böylece ligde 18. galibiyetini aldı. Orman Gençlik ise 12. kez yenildi.
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:07
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