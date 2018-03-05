Darüşşafaka, Buducnost VOLI'yi konuk edecek
Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında, yarın Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi konuk edecek.
Yeşil-siyahlılar ile Buducnost VOLI arasındaki mücadele, saat 20.15'te Volkswagen Arena'da oynanacak. Kupada top 16 turu mücadelesinde E Grubu'nu lider tamamlayan Darüşşafaka, G Grubu'nu ikinci sırada bitiren Karadağ ekibi karşısında tur arayacak. Toplam iki galibiyet alan takımın yarı finale yükseleceği eşleşmede, saha ve seyirci avantajı Darüşşafaka'da bulunuyor. İki takım arasındaki ikinci karşılaşma, 9 Mart Cuma günü Karadağ'da oynanacak. Çeyrek finaldeki 2 maç sonunda galibiyet sayılarının aynı olması halinde tur atlayacak takım, 14 Mart Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak karşılaşmayla belli olacak.
Darüşşafaka, turu geçmesi durumunda yarı finalde Alman temsilcisi Bayern Münih ile Rus ekibi Unics Kazan arasındaki mücadelede galip gelecek ekibin rakibin olacak.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:48
-
Kadıköy'de tepki çeken hareket
Toplam 7
Yorum
ferit hadi ordan ortalık karıştırma
-
Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik
Toplam 54
Yorum
knnbjk yav Allah aşkına bu fenerin sahada futbolcuları, kulubede hocaları, trübünde başkanları kavga eder. bunların işi futbolmu yoksa kavgamı.
-
Fenerbahçe'ye Akigo darbesi
Toplam 25
Yorum
volkan demirel beni fırat atmadı taraftar attırdı akşam akhisardan 5 oyuncu kart görürken fbden hiç bir oyuncuya kart gösterildi mi? ne itiraza ne faule
Darüşşafaka, Buducnost VOLI'yi konuk edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.