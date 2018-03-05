Darüşşafaka, Buducnost VOLI'yi konuk edecek

Yeşil-siyahlılar ile Buducnost VOLI arasındaki mücadele, saat 20.15'te Volkswagen Arena'da oynanacak. Kupada top 16 turu mücadelesinde E Grubu'nu lider tamamlayan Darüşşafaka, G Grubu'nu ikinci sırada bitiren Karadağ ekibi karşısında tur arayacak. Toplam iki galibiyet alan takımın yarı finale yükseleceği eşleşmede, saha ve seyirci avantajı Darüşşafaka'da bulunuyor. İki takım arasındaki ikinci karşılaşma, 9 Mart Cuma günü Karadağ'da oynanacak. Çeyrek finaldeki 2 maç sonunda galibiyet sayılarının aynı olması halinde tur atlayacak takım, 14 Mart Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak karşılaşmayla belli olacak.

Darüşşafaka, turu geçmesi durumunda yarı finalde Alman temsilcisi Bayern Münih ile Rus ekibi Unics Kazan arasındaki mücadelede galip gelecek ekibin rakibin olacak.