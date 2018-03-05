Darüşşafaka, Buducnost VOLI'yi konuk edecek – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    , 'yi konuk edecek

    Darüşşafaka, Buducnost VOLI'yi konuk edecek

    Erkek Basketbol Takımı, ULEB çeyrek final ilk maçında, yarın Karadağ temsilcisi 'yi konuk edecek.

    Yeşil-siyahlılar ile arasındaki mücadele, saat 20.15'te Volkswagen Arena'da oynanacak. Kupada top 16 turu mücadelesinde E Grubu'nu lider tamamlayan , G Grubu'nu ikinci sırada bitiren Karadağ ekibi karşısında tur arayacak. Toplam iki galibiyet alan takımın yarı finale yükseleceği eşleşmede, saha ve seyirci avantajı Darüşşafaka'da bulunuyor. İki takım arasındaki ikinci karşılaşma, 9 Mart Cuma günü Karadağ'da oynanacak. Çeyrek finaldeki 2 maç sonunda galibiyet sayılarının aynı olması halinde tur atlayacak takım, 14 Mart Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak karşılaşmayla belli olacak.

    Darüşşafaka, turu geçmesi durumunda yarı finalde Alman temsilcisi ile Rus ekibi arasındaki mücadelede galip gelecek ekibin rakibin olacak.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:48
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