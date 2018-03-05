FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor – Fotomaç – 05 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor

    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor

    Türkiye'den Banvit, ve 'nın yoluna devam ettiği FIBA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda ilk maçlar yarın yapılacak.

    Banvit'in Fransa'nın Nanterre 92, 'ın Almanya'nın Medi Bayreuth ve 'nın Yunanistan'ın PAOK takımıyla mücadele edeceği son 16 turunda ilk maçlar yarın ve çarşamba günü oynanacak. Rövanşları 13-14 Mart'ta yapılacak son 16 turunda, rakiplerini saf dışı bırakacaklar çeyrek finalde mücadele edecek.

    Yarın PAOK-Pınar Karşıyaka ve Stelmet Enea Zielona-Monaco maçlarıyla başlayacak son 16 turunda, Banvit ve Beşiktaş Sompo Japan ilk maçlarını 7 Mart Çarşamba günü deplasmanda oynayacak.

    Son 16 turunda ilk maçların programı (TSİ) şöyle:
    Yarın:

    20.30 PAOK - Pınar Karşıyaka

    20.30 Stelmet Enea Zielona (Polonya) - Monaco (Fransa)

    7 Mart Çarşamba:

    20.00 Neptunas (Litvanya) - Strasbourg (Fransa)

    20.30 AEK (Yunanistan) - CEZ Nymburk (Çekya)

    22.00 Medi Bayreuth - Beşiktaş Sompo Japan

    22.00 EWE Baskets (Almanya) - MHP Riesen (Almanya)

    22.30 Nanterre 92 - Banvit

    22.30 UCAM Murcia (İspanya) - Iberostar (İspanya)

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN