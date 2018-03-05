FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor

Banvit'in Fransa'nın Nanterre 92, Beşiktaş Sompo Japan'ın Almanya'nın Medi Bayreuth ve Pınar Karşıyaka'nın Yunanistan'ın PAOK takımıyla mücadele edeceği son 16 turunda ilk maçlar yarın ve çarşamba günü oynanacak. Rövanşları 13-14 Mart'ta yapılacak son 16 turunda, rakiplerini saf dışı bırakacaklar çeyrek finalde mücadele edecek.

Yarın PAOK-Pınar Karşıyaka ve Stelmet Enea Zielona-Monaco maçlarıyla başlayacak son 16 turunda, Banvit ve Beşiktaş Sompo Japan ilk maçlarını 7 Mart Çarşamba günü deplasmanda oynayacak.

Son 16 turunda ilk maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.30 PAOK - Pınar Karşıyaka

20.30 Stelmet Enea Zielona (Polonya) - Monaco (Fransa)

7 Mart Çarşamba:

20.00 Neptunas (Litvanya) - Strasbourg (Fransa)

20.30 AEK (Yunanistan) - CEZ Nymburk (Çekya)

22.00 Medi Bayreuth - Beşiktaş Sompo Japan

22.00 EWE Baskets (Almanya) - MHP Riesen (Almanya)

22.30 Nanterre 92 - Banvit

22.30 UCAM Murcia (İspanya) - Iberostar (İspanya)