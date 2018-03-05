FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor
Türkiye'den Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Pınar Karşıyaka'nın yoluna devam ettiği Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda ilk maçlar yarın yapılacak.
Banvit'in Fransa'nın Nanterre 92, Beşiktaş Sompo Japan'ın Almanya'nın Medi Bayreuth ve Pınar Karşıyaka'nın Yunanistan'ın PAOK takımıyla mücadele edeceği son 16 turunda ilk maçlar yarın ve çarşamba günü oynanacak. Rövanşları 13-14 Mart'ta yapılacak son 16 turunda, rakiplerini saf dışı bırakacaklar çeyrek finalde mücadele edecek.
Yarın PAOK-Pınar Karşıyaka ve Stelmet Enea Zielona-Monaco maçlarıyla başlayacak son 16 turunda, Banvit ve Beşiktaş Sompo Japan ilk maçlarını 7 Mart Çarşamba günü deplasmanda oynayacak.
Son 16 turunda ilk maçların programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.30 PAOK - Pınar Karşıyaka
20.30 Stelmet Enea Zielona (Polonya) - Monaco (Fransa)
7 Mart Çarşamba:
20.00 Neptunas (Litvanya) - Strasbourg (Fransa)
20.30 AEK (Yunanistan) - CEZ Nymburk (Çekya)
22.00 Medi Bayreuth - Beşiktaş Sompo Japan
22.00 EWE Baskets (Almanya) - MHP Riesen (Almanya)
22.30 Nanterre 92 - Banvit
22.30 UCAM Murcia (İspanya) - Iberostar (İspanya)
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:28
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‘Ben de vurdum’ niye demedin?
Toplam 19
Yorum
Boş 3 maçta 1 adamlara uçan tekme attığını her maç arkadan çifte daldığını kırmızı kart görmen gerektiğini nedn gidip hocalara söylemedin?
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Trabzonsporlu taraftarlardan Şenol Güneş'e ziyaret
Toplam 1
Yorum
murat gs değerlerimize sahip çıkalım şenol güneş mustafa denizli fatih terim kolay kolay yetişmiyor saygılar.
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Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik
Toplam 26
Yorum
vah aykut vah!!! yahu hoca geçen haftaki olayı şimdi anlatıp saklanarak acizliğini perçinleme bari. ee sonra ne oldu?T.M.Akhisar maçı diyorum sonra ne oldu?
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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