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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Kartal avlandı

    Kartal avlandı

    Siyah-beyazlılar kupa özlemini dindirmek için çıktıkları mücadelede Bursa’nın güçlü ekibine yenildi. Kartal farkı 1’e kadar indirmesine rağmen öne geçemedi, adını finale yazdırdı

    BASKETBOLDA maçında TOFAŞ, 'ı mağlup ederek finalde 'in karşısına dikildi... İlk çeyrekte Yiğit ve Crocker ile üst üste üçlükler bulan skorda avantajı eline aldı, farkı 9 sayıya kadar çıkardı. Beşiktaş, DJ Strawberry ile oyuna tutundu. İlk çeyreği 28-24 TOFAŞ önde tamamladı. İkinci periyotta Bursa ekibinde Kadji ve Wood skoru yüklendi. Lallanne ile pota altından sayılar bulan Kartal farkı indirdi. Soyunma odasına 46-39 TOFAŞ önde girdi. Beşiktaş 3. çeyrekte farkı yine eritti. Son periyota 59-55 TOFAŞ üstünlüğüyle gidildi. Beşiktaş yoğun uğraş sergilese de son çeyrekte TOFAŞ'ı yakalayamadı. 86-79 ile Bursa temsilcisi kupada finale kaldı.

    SARICA: SERT MAÇ OLDU
    Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, sert bir maç olduğunu söyleyerek, TOFAŞ'ın kendilerinden iyi oynadığını belirtti. Sarıca, "İyi oynadılar. Bizim için kötü bir son. Bizden daha iyilerdi. İlk periyoda 9'da 6 ile başladılar. Faul problemine girdiğimiz zaman eksik kaldık. Sert bir maç oldu" diye konuştu.

    ENE: İSTEDiK VE KAZANDIK
    TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, maçı daha çok isteyen bir takım olarak kazanmasını bildiklerini söyledi. Ene ayrıca oyuncuların gösterdi efor, gayret ve karakter için teşekkür etti. Ene, "Maçtan önce toplantıda 'Orada kupa bileti var ve onu kim çok istiyorsa o alacak' dedik. Bunu bilerek oynadık ve kazanmayı başardık" dedi.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:22
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