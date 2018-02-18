Kartal avlandı
Siyah-beyazlılar kupa özlemini dindirmek için çıktıkları mücadelede Bursa’nın güçlü ekibine yenildi. Kartal farkı 1’e kadar indirmesine rağmen öne geçemedi, TOFAŞ adını finale yazdırdı
SARICA: SERT MAÇ OLDU
Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, sert bir maç olduğunu söyleyerek, TOFAŞ'ın kendilerinden iyi oynadığını belirtti. Sarıca, "İyi oynadılar. Bizim için kötü bir son. Bizden daha iyilerdi. İlk periyoda 9'da 6 ile başladılar. Faul problemine girdiğimiz zaman eksik kaldık. Sert bir maç oldu" diye konuştu.
ENE: İSTEDiK VE KAZANDIK
TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, maçı daha çok isteyen bir takım olarak kazanmasını bildiklerini söyledi. Ene ayrıca oyuncuların gösterdi efor, gayret ve karakter için teşekkür etti. Ene, "Maçtan önce toplantıda 'Orada kupa bileti var ve onu kim çok istiyorsa o alacak' dedik. Bunu bilerek oynadık ve kazanmayı başardık" dedi.
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:22
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Florya'nın yıldızı Nagatomo
Toplam 4
Yorum
ergün kalaycı ben gs yerinde olsam bu adamı ya alırım yada 1 yıldaha kiralarım süper adam hemde bedava
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Fatih Tekke'den Abdükadir'in transferine engel
Toplam 2
Yorum
ismail aynen katılıyorum 2 yıl daha trabzonda kalmalı
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Beşiktaş'tan flaş Talisca hamlesi!
Toplam 3
Yorum
mehmet verilmeyen penatılar varmış konya aleyhine verilmeyen penaltılar ne olacak ya zamanında meyvesini iyi yediniz şimdi biraz kurtlarını yiyin
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