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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Bu Efes çok farklı

    Bu Efes çok farklı

    Çeyrek finalde Fenerbahçe Doğuş’u deviren lacivert-beyazlılar, Daçka’yı da rahat geçti

    PTT Türkiye Erkekler Kupası'nda fırtınası sürüyor. Çeyrek finalde ezeli rakibi F.Bahçe'yi saf dışı bırakan lacivertbeyazlılar yarı finalde Darüşşafaka ile eşleşmişti. 9-0'lık seriyle başladığı ilk periyodu 26-11 Efes önde tamamladı, soyunma odasına da 38- 28'lik avantajla girdi. Daçka 9-0'lık seriyle farkı 7'ye indirse de son 10 dakikaya 64-53 önde giren Efes mücadeleyi de 90-76 kazanarak finale kaldı. Efes'te Simon, 29 sayı, 4 ribaund, 6 asistle müthiş bir performans ortaya koydu
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:17
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