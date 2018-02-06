Darüşşafaka, İspanya deplasmanında

Gran Canaria Arena'daki müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak. Grupta geride kalan 5 maçını da kazanarak çeyrek finale çıkmayı garantileyen Darüşşafaka, lider durumda bulunuyor. 3 galibiyet alan ve 2. sırada yer alan Herbalife Gran Canaria da bu maç öncesinde son 8'e kalmayı garantilemişti.

E Grubu'nda son hafta maçları öncesi puan durumu şöyle: