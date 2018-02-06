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    06 Şubat 2018, Salı
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    , İspanya deplasmanında

    Darüşşafaka, İspanya deplasmanında

    , ULEB Avrupa Kupası Top 16 turu E Grubu'nun 6. ve son hafta maçında yarın deplasmanda İspanya ekibi ile karşı karşıya gelecek.

    Gran Canaria Arena'daki müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak. Grupta geride kalan 5 maçını da kazanarak çeyrek finale çıkmayı garantileyen , lider durumda bulunuyor. 3 galibiyet alan ve 2. sırada yer alan da bu maç öncesinde son 8'e kalmayı garantilemişti.

    E Grubu'nda son hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:

    Takım Maç G M A Y Puan
    1. Darüşşafaka 5 5 0 410 334 10
    2. Herbalife Gran Canaria 5 3 2 429 414 8
    3. Alba Berlin 5 1 4 384 398 6
    4. Galatasaray Odeabank 5 1 4 363 440 6

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:38
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