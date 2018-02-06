Darüşşafaka, İspanya deplasmanında
Darüşşafaka, ULEB Avrupa Kupası Top 16 turu E Grubu'nun 6. ve son hafta maçında yarın deplasmanda İspanya ekibi Herbalife Gran Canaria ile karşı karşıya gelecek.
Gran Canaria Arena'daki müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak. Grupta geride kalan 5 maçını da kazanarak çeyrek finale çıkmayı garantileyen Darüşşafaka, lider durumda bulunuyor. 3 galibiyet alan ve 2. sırada yer alan Herbalife Gran Canaria da bu maç öncesinde son 8'e kalmayı garantilemişti.
E Grubu'nda son hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:
|Takım
|Maç
|G
|M
|A
|Y
|Puan
|1. Darüşşafaka
|5
|5
|0
|410
|334
|10
|2. Herbalife Gran Canaria
|5
|3
|2
|429
|414
|8
|3. Alba Berlin
|5
|1
|4
|384
|398
|6
|4. Galatasaray Odeabank
|5
|1
|4
|363
|440
|6
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:38
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Bu son şans
Toplam 9
Yorum
celasun Uefa kriterleri var. Transfer yapılamaz. Fenerbahçe bu yıl takım olmaya ve sistem oluşturmak için çalışıyor. Biraz sabırlı olmalıyız.
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
Toplam 1
Yorum
kartal dönsün ama bjk ya değil,g.antepe dönsün ve yedekte beklesin.
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Başakşehir’de kriz!
Toplam 7
Yorum
kadıköy bogası fener terimli cimbomu kadıköyde evire çevire yensinde kim şampiyon olursa olsun çünkü ben bundan zevk alıyorum şampiyonluktan değil
Darüşşafaka, İspanya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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