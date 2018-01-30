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    30 Ocak 2018, Salı
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    EuroCup'ta kritik Türk derbisi!

    EuroCup'ta kritik Türk derbisi!

    7DAYS EuroCup Top 16 E Grubu 5'inci hafta maçında turnuvadaki iki temsilcimiz ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, yarın saat 20:15'te Volkswagen Spor Salonu'nda oynanacak.

    Grupta çıktığı ilk 4 maçı galibiyetle bitiren , bu maçı kazanması halinde grubu lider olarak tamamlamayı garantileyecek ve bir üst tura yükselecek. David Blatt'in öğrencileri, gruptaki son maçında ALBA Berlin'i deplasmanda 79-66 mağlup ederken, ligdeki son maçında ise sahasında TOFAŞ'a 58-54 mağlup olmuştu.

    ise gruptaki ilk 3 maçından mağlubiyetle ayrılırken, son maçında Gran Canaria'yı çok büyük bir sürprize imza atarak deplasmanda 87-76 mağlup etti ve gruptan çıkma ümitlerini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar Darüşşafaka'ya kaybetmesi durumunda gruptan çıkma şansını zora sokacak. 'nin gelişinin ardından oyun olarak gelişen Galatasaray Odeabank, son lig maçında Gaziantep 'u deplasmanda 77-66 yendi.

    Darüşşafaka ile Galatasaray Odeabank arasında oynanan grubun ilk maçında Darüşşafaka deplasmanda Galatasaray Odeabank'ı 84-65 mağlup etmişti.

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:14
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