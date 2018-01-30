EuroCup'ta kritik Türk derbisi!
7DAYS EuroCup Top 16 E Grubu 5'inci hafta maçında turnuvadaki iki temsilcimiz Darüşşafaka ile Galatasaray Odeabank karşı karşıya gelecek. Mücadele, yarın saat 20:15'te Volkswagen Spor Salonu'nda oynanacak.
Grupta çıktığı ilk 4 maçı galibiyetle bitiren Darüşşafaka, bu maçı kazanması halinde grubu lider olarak tamamlamayı garantileyecek ve bir üst tura yükselecek. David Blatt'in öğrencileri, gruptaki son maçında ALBA Berlin'i deplasmanda 79-66 mağlup ederken, ligdeki son maçında ise sahasında TOFAŞ'a 58-54 mağlup olmuştu.
Galatasaray Odeabank ise gruptaki ilk 3 maçından mağlubiyetle ayrılırken, son maçında Gran Canaria'yı çok büyük bir sürprize imza atarak deplasmanda 87-76 mağlup etti ve gruptan çıkma ümitlerini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar Darüşşafaka'ya kaybetmesi durumunda gruptan çıkma şansını zora sokacak. Oktay Mahmuti'nin gelişinin ardından oyun olarak gelişen Galatasaray Odeabank, son lig maçında Gaziantep Basketbol'u deplasmanda 77-66 yendi.
Darüşşafaka ile Galatasaray Odeabank arasında oynanan grubun ilk maçında Darüşşafaka deplasmanda Galatasaray Odeabank'ı 84-65 mağlup etmişti.
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 10:14
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Sosa’ya tam destek
Toplam 2
Yorum
bjk ah Sosa ah beşiktaşta efsane olacaktın efsane..
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‘Bunu kabul etmek mümkün değil’
Toplam 2
Yorum
KADIKÖY BOGASI DEMİŞTİM FENERİ İLERLEYEN HAFTALARDA İNCE İNCE DOĞRAYACAKLAR DİYE LİGİN TADI GELSİN DİYE YAPILAN ŞEYLER SUNİ ŞAMPİYON BELLİ BEYLER
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Ndiaye'de son dakika gelişmesi
Toplam 1
Yorum
GS li KAP'a bile açıklanmayan 4,5 milyon euro pis kokuyor
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