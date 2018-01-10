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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    , 'i konuk edecek

    Galatasaray, Castors Braine'i konuk edecek

    Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 11. hafta karşılaşmasında yarın Belçika'nın ekibini ağırlayacak.

    Ahmet Cömert Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 19.30'da başlayacak.

    Geride kalan 10 maçında 4 galibiyet ve 6 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, 5. durumda yer alırken, 3 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Belçika ekibi ise 7. sırada bulunuyor.

    A Grubu'nda 11. hafta karşılaşmaları öncesi puan durumu şöyle:

    Takım Maç G M A Y Puan
    1 Dynamo Kursk 10 10 0 861 661 20
    2 ZVVZ USK Prag 10 6 4 751 725 16
    3 Sopron Basket 10 6 4 732 712 16
    4 Bourges Basket 10 5 5 700 665 15
    5 Galatasaray 10 4 6 678 767 14
    6 ESBVA-LM 10 4 6 653 710 14
    7 Castors Braine 10 3 7 675 736 13
    8 CCC Polkowice 10 2 8 650 724 12
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:55
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