Galatasaray, Castors Braine'i konuk edecek
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 11. hafta karşılaşmasında yarın Belçika'nın Castors Braine ekibini ağırlayacak.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 19.30'da başlayacak.
Geride kalan 10 maçında 4 galibiyet ve 6 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, 5. durumda yer alırken, 3 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Belçika ekibi ise 7. sırada bulunuyor.
A Grubu'nda 11. hafta karşılaşmaları öncesi puan durumu şöyle:
|Takım
|Maç
|G
|M
|A
|Y
|Puan
|1
|Dynamo Kursk
|10
|10
|0
|861
|661
|20
|2
|ZVVZ USK Prag
|10
|6
|4
|751
|725
|16
|3
|Sopron Basket
|10
|6
|4
|732
|712
|16
|4
|Bourges Basket
|10
|5
|5
|700
|665
|15
|5
|Galatasaray
|10
|4
|6
|678
|767
|14
|6
|ESBVA-LM
|10
|4
|6
|653
|710
|14
|7
|Castors Braine
|10
|3
|7
|675
|736
|13
|8
|CCC Polkowice
|10
|2
|8
|650
|724
|12
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:55
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Para yoksa almayın
Toplam 2
Yorum
keşiş bir gün önce aykut hoca konuştu hiç bir siyasiden bahsettimi bu çok tehlikeli ya ama haklı 6 puan geride bi şey yapmak lazım
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Ünal Aysal'dan Fatih Terim yorumu
Toplam 13
Yorum
göz gs yi satıp giden adam,lobileri sayesinde şimdi kurtarıcı oldu,yazıklar olsun.
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Kocaman: Bazıları canımı sıkıyor
Toplam 4
Yorum
adalet Sen kim genç oyuncu kim.Sen önce oyun anlamında kendini yetiştir.
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