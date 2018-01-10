Galatasaray, Castors Braine'i konuk edecek

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 19.30'da başlayacak.

Geride kalan 10 maçında 4 galibiyet ve 6 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, 5. durumda yer alırken, 3 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Belçika ekibi ise 7. sırada bulunuyor.

A Grubu'nda 11. hafta karşılaşmaları öncesi puan durumu şöyle: