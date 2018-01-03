 Kartal’dan takviye – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Kartal’dan takviye

    Kartal’dan takviye
    Beşiktaş Sompo Japan Takımı, Kolombiyalı pivot Juan Palacios'u kadrosuna kattı. Palacios ile 1,5 yıllık opsiyonlu sözleşme imzalandı. Oyuncu daha önce Karşıyaka ve TOFAŞ'ta forma giymişti.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:41
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