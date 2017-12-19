 Yakın Doğu Üniversitesi, BLMA'yı ağırlıyor – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    , BLMA'yı ağırlıyor

    <a href="/index/yakin-dogu-universitesi?id=77c83d46-b9af-478f-b397-c84c1f10eee8" class="" rel="tag">Yakın Doğu Üniversitesi</a>, BLMA'yı ağırlıyor

    , Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 9. hafta maçında yarın Fransa'nın BLMA takımını konuk edecek.

    Caferağa Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 18.30'da başlayacak. , 8 takımın yer aldığı grupta aldığı 7 galibiyetle lider durumda bulunuyor. Geride kalan maçlarda tek galibiyet alan BLMA ise averajla 8. ve son sırada yer alıyor.

    Grubun 2. haftasında Fransa'daki maçta , BLMA'yı 80-56 mağlup etmişti.

    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:34
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