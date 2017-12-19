Yakın Doğu Üniversitesi, BLMA'yı ağırlıyor
Yakın Doğu Üniversitesi, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 9. hafta maçında yarın Fransa'nın BLMA takımını konuk edecek.
Caferağa Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 18.30'da başlayacak. Yakın Doğu Üniversitesi, 8 takımın yer aldığı grupta aldığı 7 galibiyetle lider durumda bulunuyor. Geride kalan maçlarda tek galibiyet alan BLMA ise averajla 8. ve son sırada yer alıyor.
Grubun 2. haftasında Fransa'daki maçta Yakın Doğu Üniversitesi, BLMA'yı 80-56 mağlup etmişti.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 10:34
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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