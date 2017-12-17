 Potada 4 maç var – Fotomaç – 17 Aralık 2017 ;
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    17 Aralık 2017, Pazar
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    Potada 4 maç var

    Potada 4 maç var
    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11. Hafta heyecanı bügün oynanacak 4 karşılaşma ile devam edecek. Günün programı: 13.00: Muratbey-Karşıyaka, 15.15: Tofaş-Fenerbahçe Doğuş, 17.00: Yeşilgiresun-Eskişehir, 19.30: İBB-Anadolu Efes.
    1. 17 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:37
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