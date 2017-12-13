 Aslan ezdi geçti – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Aslan ezdi geçti

    Aslan ezdi geçti
    Galatasaray Odeabank, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 8. maçında, Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 21 sayı farkla 82-61 yendi. Sarı-kırmızılılar gruptaki 3. galibiyetini elde eti. Maçın en skorer oyuncusu Galatasaray Odeabank formasıyla 22 sayı kaydeden Hardy oldu. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Karşıyaka ise evinde Sassari'ye 79-70 mağlup oldu.
    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:45
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