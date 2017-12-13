Aslan ezdi geçti

Galatasaray Odeabank, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 8. maçında, Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 21 sayı farkla 82-61 yendi. Sarı-kırmızılılar gruptaki 3. galibiyetini elde eti. Maçın en skorer oyuncusu Galatasaray Odeabank formasıyla 22 sayı kaydeden Hardy oldu. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Karşıyaka ise evinde Sassari'ye 79-70 mağlup oldu.