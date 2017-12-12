 TOFAŞ'ın rakibi Dolomiti Energia – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    'ın rakibi Dolomiti Energia

    <a href="/index/tofas?id=3f7ecfc8-0c06-445f-b8c9-7a78118a2237" class="" rel="tag">TOFAŞ</a>'ın rakibi Dolomiti Energia

    Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda , D Grubu 8. hafta maçında yarın İtalya temsilcisi Dolomiti Energia takımını konuk edecek.

    Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Grubunda oynadığı 7 maçta 4 galibiyete ulaşan Bursa temsilcisi, 3. sırada yer alıyor. Dolomiti Energia ise 3 galibiyetle 5. durumda bulunuyor.

    İki takım arasında üçüncü haftada İtalya'da oynanan maçı, 91-88'lik skorla kazanmıştı.

    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:43
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