TOFAŞ'ın rakibi Dolomiti Energia
Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda TOFAŞ, D Grubu 8. hafta maçında yarın İtalya temsilcisi Dolomiti Energia takımını konuk edecek.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 09:43
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Güzel kura çektik
Toplam 1
Yorum
Mert ALLAH VAR GAM YOK BİRDE BAK RÜZGAR TERSİNE ESMİŞ HERŞEY MÜMKÜN ŞU ALMANLARA BİR GÜNÜNÜ GÖSTER ALLAHIM
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Burak Yılmaz'dan "kaza" açıklaması"
Toplam 6
Yorum
Murat Burak ayrıca alkollü araç kullanmaktan altı ay trafikten men edilmeli. Yazık topluma kötü örnek oluyorlar çok büyük vebal.
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Manuel Neuer Beşiktaş maçında forma giyemeyecek
Toplam 2
Yorum
karakartal Neuer belkide dünyanın en iyi kalecisi onun yokluğu Bayern için büyük eksiklik.
TOFAŞ'ın rakibi Dolomiti Energia haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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