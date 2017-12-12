 Darüşşafaka, Rusya deplasmanında – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    , Rusya deplasmanında

    Darüşşafaka, Rusya deplasmanında

    Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 8. hafta maçında yarın Rusya'nın UNICS Kazan ekibine konuk olacak.

    Gruptan çıkmayı garantileyen iki ekibin mücadelesi, Kazan Spor Salonu'nda TSİ 18.45'te başlayacak. Geride kalan 7 maçta 6 galibiyet alan , grup lideri durumunda bulunurken, 5 galibiyeti olan UNICS Kazan ise ikinci sırada yer alıyor.

    A Grubu'nda 8. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:

    Takım G M A Y Puan
    1. Darüşşafaka 6 1 582 496 13
    2. UNICS Kazan 5 2 562 548 12
    3. Cedevita Zagreb 4 3 595 550 11
    4. Fiat Torino 3 4 552 602 10
    5. MoraBanc Andorra 2 5 546 571 9
    6. Levallois Metropolitans 1 6 491 561 8
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:00
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