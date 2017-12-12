Darüşşafaka, Rusya deplasmanında

Gruptan çıkmayı garantileyen iki ekibin mücadelesi, Kazan Spor Salonu'nda TSİ 18.45'te başlayacak. Geride kalan 7 maçta 6 galibiyet alan Darüşşafaka, grup lideri durumunda bulunurken, 5 galibiyeti olan UNICS Kazan ise ikinci sırada yer alıyor.

A Grubu'nda 8. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle: