Darüşşafaka, Rusya deplasmanında
Darüşşafaka Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 8. hafta maçında yarın Rusya'nın UNICS Kazan ekibine konuk olacak.
Gruptan çıkmayı garantileyen iki ekibin mücadelesi, Kazan Spor Salonu'nda TSİ 18.45'te başlayacak. Geride kalan 7 maçta 6 galibiyet alan Darüşşafaka, grup lideri durumunda bulunurken, 5 galibiyeti olan UNICS Kazan ise ikinci sırada yer alıyor.
A Grubu'nda 8. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:
|Takım
|G
|M
|A
|Y
|Puan
|1. Darüşşafaka
|6
|1
|582
|496
|13
|2. UNICS Kazan
|5
|2
|562
|548
|12
|3. Cedevita Zagreb
|4
|3
|595
|550
|11
|4. Fiat Torino
|3
|4
|552
|602
|10
|5. MoraBanc Andorra
|2
|5
|546
|571
|9
|6. Levallois Metropolitans
|1
|6
|491
|561
|8
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 10:00
-
Antalyaspor’da istifa depremi!
Toplam 3
Yorum
Eren takım dibe vurdu aslında bu adamlara hapis cezası verecen takımı kullandı reklamını yaptı takım battı öyle kolaymı istifa etmek Allahtan bul
-
Güzel kura çektik
Toplam 2
Yorum
karakartal Erken ötmüş; güzel kuramı kötü kuramı çektiler almanlara göstereceğiz.
-
Antalyaspor’da istifa depremi!
Toplam 3
Yorum
mERT takımı batırdın suç sende değil senin gibi birini başkan yapanda diğer takımlarla aramızı bozdun inş bidaha takımın etrafında bile olma
Darüşşafaka, Rusya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.