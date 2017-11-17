Basketbol'da haftanın programı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 7, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 6. hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 9. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Beşiktaş Sompo Japan-İstabul Büyükşehir Belediyespor (BJK Akatlar)
15.15 Trabzonspor-Galatasaray Odeabank (Hayri Gür)
17.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka (Sakarya)
20.15 Demir İnşaat Büyükçekmece-Pınar Karşıyaka (Gazanfer Bilge)
19 Kasım Pazar:
13.00 Yeşilgiresun Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Giresun 19 Eylül)
15.15 Eskişehir Basket-Fenerbahçe Doğuş (Anadolu Üniversitesi)
17.00 TOFAŞ-Anadolu Efes (TOFAŞ)
19.30 Muratbey Uşak-Banvit (Uşak Üniversitesi)
- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Bornova Beckerspor-Adana ASKİ (Bornova Atatürk)
14.00 Çukurova Basketbol-Canik Belediyespor (Edip Buran)
14.00 BOTAŞ-Abdullah Gül Üniversitesi (Ankara)
16.00 İstanbul Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Turgay Atasü)
17.00 Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe (Caferağa)
17.00 Beşiktaş-OGM Ormanspor (BJK Akatlar)
19 Kasım Pazar:
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Antakya)
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Yarın:
15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Ankara DSİ (Gazanfer Bilge)
15.00 Petkimspor-Yalova Group Belediyespor (ENKA)
16.00 Türk Telekom-Bakırköy Basket (TOBB ETÜ)
16.00 Bandırma Kırmızı-OGM Ormanspor (Banvit Kara Ali Acar)
16.30 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Afyon Belediyespor (Ankara)
17.00 Antalyaspor-Bahçeşehir Koleji (Antalya)
17.00 Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent-Düzce Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)
18.00 Bursaspor Durmazlar-Karesispor (Bursa Atatürk)
19 Kasım Pazar:
16.00 Selçuklu Belediyespor-Akhisar Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:06
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Potada liderin konuğu oluyor
Toplam 1
Yorum
adalet Bu sene bu takım faynıl four oynayamaz.Obradoviçin Sulukas hastalığı var.İki maçı onun yüzünden verdik.Sinan ile Melihi niye oynatmıyor.
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Bileti kesildi
Toplam 1
Yorum
koca cimbomlu e ne oldu ozaman ergin atamana verilmeyen butce şimdi gelenleri gondererek ödemiş oldunuz. kovun hepsini şimdi....
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Solu ateşleyecek
Toplam 6
Yorum
eRol tarık gibi olmasın sonra
Basketbol'da haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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