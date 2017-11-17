Basketbol'da haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Beşiktaş Sompo Japan-İstabul Büyükşehir Belediyespor (BJK Akatlar)

15.15 Trabzonspor-Galatasaray Odeabank (Hayri Gür)

17.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka (Sakarya)

20.15 Demir İnşaat Büyükçekmece-Pınar Karşıyaka (Gazanfer Bilge)

19 Kasım Pazar:

13.00 Yeşilgiresun Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Giresun 19 Eylül)

15.15 Eskişehir Basket-Fenerbahçe Doğuş (Anadolu Üniversitesi)

17.00 TOFAŞ-Anadolu Efes (TOFAŞ)

19.30 Muratbey Uşak-Banvit (Uşak Üniversitesi)

- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Bornova Beckerspor-Adana ASKİ (Bornova Atatürk)

14.00 Çukurova Basketbol-Canik Belediyespor (Edip Buran)

14.00 BOTAŞ-Abdullah Gül Üniversitesi (Ankara)

16.00 İstanbul Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Turgay Atasü)

17.00 Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe (Caferağa)

17.00 Beşiktaş-OGM Ormanspor (BJK Akatlar)

19 Kasım Pazar:

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Antakya)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Yarın:

15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Ankara DSİ (Gazanfer Bilge)

15.00 Petkimspor-Yalova Group Belediyespor (ENKA)

16.00 Türk Telekom-Bakırköy Basket (TOBB ETÜ)

16.00 Bandırma Kırmızı-OGM Ormanspor (Banvit Kara Ali Acar)

16.30 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Afyon Belediyespor (Ankara)

17.00 Antalyaspor-Bahçeşehir Koleji (Antalya)

17.00 Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent-Düzce Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

18.00 Bursaspor Durmazlar-Karesispor (Bursa Atatürk)

19 Kasım Pazar:

16.00 Selçuklu Belediyespor-Akhisar Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)