Galatasaray'dan müthiş zafer

EuroCup’ta Hapoel’e şans tanımamayan Aslan, dün de ligde coştu. Cimbom, baştan sona üstün olduğu karşılaşmada Büyükçekmece’ye 27 sayı fark attı

SEZONA kötü bir başlangıç yapan G.Saray Odeabank'ta şov başladı. Hafta içinde EuroCup'ta Hapoel Jerusalem'i yenerek ilk galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, dün de ligde Dİ Büyükçekmece'ye şans tanımadı. Başlangıç düdüğünden itibaren üstünlüğü alan Aslan, ilk periyodu 29-27, devreyi de 48-38 önde kapadı.Üçüncü periyodu da 82-53 önde bitiren sarı-kırmızılılar, bu bölümde 34 sayı üretti. Farkı koruyan Cimbom, maçı da 98-71 kazandı.



BEŞİKTAŞ SJ DE GALİP: 75-69

SAKARYA Büyükşehir Belediye'ye konuk olan Beşiktaş Sompo Japan, 4. galibiyetini aldı: 75-69. Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle: Banvit- TOFAŞ: 64-70, Gaziantep Basketbol- Trabzonspor: 84-95. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde bugün 4 maç var: 13.00: İstanbul B.B.-Uşak (beİN Sports 3), 15.15: Anadolu Efes-Yeşilgiresun (NTV Spor), 17.00: Darüşşafaka-F.Bahçe Doğuş (beİN Sports 3), 19.30: Pınar Karşıyaka-Eskişehir (beİN Sports 3).