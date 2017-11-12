Galatasaray'dan müthiş zafer
EuroCup’ta Hapoel’e şans tanımamayan Aslan, dün de ligde coştu. Cimbom, baştan sona üstün olduğu karşılaşmada Büyükçekmece’ye 27 sayı fark attı
BEŞİKTAŞ SJ DE GALİP: 75-69
SAKARYA Büyükşehir Belediye'ye konuk olan Beşiktaş Sompo Japan, 4. galibiyetini aldı: 75-69. Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle: Banvit- TOFAŞ: 64-70, Gaziantep Basketbol- Trabzonspor: 84-95. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde bugün 4 maç var: 13.00: İstanbul B.B.-Uşak (beİN Sports 3), 15.15: Anadolu Efes-Yeşilgiresun (NTV Spor), 17.00: Darüşşafaka-F.Bahçe Doğuş (beİN Sports 3), 19.30: Pınar Karşıyaka-Eskişehir (beİN Sports 3).
- 12 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:27
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Galatasaray OB'de sürpriz ayrılık
Toplam 1
Yorum
GS taraftarı çok süpriz oldu taraftartar olarak bir yerimizi yırta yırta şekil değiştirdik siz de süpriz diyorsunuz ya zaten başarıszılığı göz önünde
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Beşiktaş'ta şok sakatlık!
Toplam 7
Yorum
bjk smokie :) ilk geldiğin günü hatırlıyomda şu zamanda gelsen biri istese 15/20 milyon euro az derdik :) inşAllah iyi bi yere gidersin Allah şifa versin.
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Florya’da transfer zirvesi
Toplam 6
Yorum
korkmaz genc ilerde para edecek adamlar alin,bu kadro iyi birazda portoyu ornek alalim,para kazanmakta lazim.
Galatasaray'dan müthiş zafer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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