Sakarya Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Selçuk Ernak, yaptığı açıklamada, Muratbey Uşak maçı için kurdukları stratejiyi doğru uygulayabildiklerini belirtti. İlk yarıda yaptıkları savunmadan çok memnun olmadığını vurgulayan Ernak, "Takım savunmasıyla alakalı değil ama rakibimizi düzen dışına çıkardığımız yerlerde birebir savunmamızı yeteri kadar yapamamıştık. İkinci yarı bunu çok daha iyi uyguladık. Dolayısıyla sıkışmadan rahat bir maç kazanmış olduk. Uşak zor bir deplasmandır. Bizim için de çok kıymetli bir deplasman galibiyeti oldu." ifadelerini kullandı.

Maç yaklaştıkça o maçta uygulayacakları farklı önlemler ya da uygulamalar varsa bunları daha çok çalışmaya başladıklarına işaret eden Ernak, şunları kaydetti:

"Her maçta olduğu gibi Beşiktaş maçında da birtakım planlarımız olacak. Beni sevindiren her maçta değişik oyuncuların ön plana çıkmasıdır. Bu takımımızın belli isimler üstüne değil, bir iskeletin üstüne kurulduğunu ifade ediyor. Bu memnun olduğum bir özellik. Tabii rakip takımın özellikleri ve kime nasıl uygulama yaptığı ile alakalı. Bir maç Moustapha Fall öne çıkıyor, öbür maç Nathan Boothe öne çıkıyor, diğer maç bu isim Lazeric Jones oluyor. Bu biraz da rakiplerimizle alakalı ama genel olarak söyleyebilirim ki belli isimlerin sırtına binmemiş bir takım olmak bizim içimizi rahatlatıyor."

Taraftarlar için her zaman çağrıda bulunduğunu hatırlatan Ernak, "Özellikle Beşiktaş popüler bir takım. Her yerde seyircisi, takipçisi olan bir takım. Geçen senenin de finalisti. Bu sene de ligin en güçlü takımlarından biri. Mutlaka güzel bir basketbol maçı olacak. Taraftarlarımız bizi hiç yalnız bırakmadılar. Cumartesi akşamı onları burada yanımızda görmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.