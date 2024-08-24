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St. Patrick's Athletic - Başakşehir maçını Macar hakem Balazs Berke yönetecek

Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi play-off rövanş maçında St. Patrick's Athletic ile İstanbul’da oynayacağı müsabakayı Macaristanlı hakem Balazs Berke yönetecek.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 15:10
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St. Patrick's Athletic - Başakşehir maçını Macar hakem Balazs Berke yönetecek

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ikinci maçında 28 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00'da evinde İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic ile karşı karşıya gelecek. Söz konusu mücadelede Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Balazs Berke düdük çalacak. Berke'nin yardımcılıklarını Vencel Toth ve Balazs Szert yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Mihaly Kapraly olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda ise Tamas Bognar oturacak. AVAR'da da aynı ülkeden Ferenc Karako görev yapacak.

Çağdaş Atan'ın öğrencileri turu geçmesi halinde Konferans Ligi'nde gruplara mücadele edecek.

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