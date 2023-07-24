Emre Belözoğlu: Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak

Yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, Katar Süper Lig takımı Al-Markhiya ile yapılan ve 3-1 kazandıkları maç sonunda açıklama yaptı. Emre Belözoğlu, "Geçen sene de Burdur'da kamp organizasyonumuz vardı. Özellikle Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin bu güzel kampüsünde kamp yapmaktan mutlu olduğumuzu söylemek istiyorum. Burada çok güzel bir tesis var. Sayın rektörümüz ve burada çalışan görevlilerimiz, öğretim üyelerimiz bize gerçekten çok güzel bir imkan sağladı. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı mutlu olduğumuzu söyleyeyim" diye konuştu.

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini aktaran Emre Belözoğlu, hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu belirtti. Belözoğlu, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz ülkemizde 40- 45 dereceyi bulan hava sıcaklığı var. Burada özellikle akşam ve sabah saatlerinde 20-25 derece olan havalarda iyi antrenmanlar yaptık. Takımımızı lige en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Bu sene de hedefimiz net bir şekilde Avrupa kupalarında oynamak, Avrupa kupalarına katılmak için mücadele etmek. Dört büyük takıma yine meydan okumak. İnşallah bunu yapabilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum. Aramıza katılan arkadaşlarımız olacak, aramızdan ayrılacak arkadaşlarımız olacak. Bir kez daha Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde bize gösterilen ilgi, alaka, ortam için Burdur iline, burada çalışan herkese çok teşekkür ediyorum."

Yeni sezon hazırlıklarını 10 Temmuz'dan bu yana Burdur'da sürdüren Başakşehir kamp döneminde Antalyaspor'la yaptığı ilk hazırlık karşılaşmasını 2-1 kaybetti. Özbekistan takımı Olimpic FC ile yaptığı karşılaşmayı ise 2-0 kazandı. MAKÜ Yerleşkesi'nde bulunan İstiklâl Stadyumu'nda üçüncü hazırlık maçında Katar Süper Lig takımı Al-Markhiya ile karşılaşan Rams Başakşehir, karşılaşmanın ilk yarısını Danijel Aleksic'in attığı golle 1-0 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Serdar Gürler ve yeni transfer Piatek'in ayağından bulduğu gollerle durumu 3-0 yapan Başakşehir, Nofal'ın golüne engel olamadı. Başakşehir sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Rams Başakşehir bugün Burdur kampını tamamlayarak kentten ayrılacak. (DHA)