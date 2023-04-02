Serdar bitirdi!

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü karşısında 1-0'lık skorla galip gelen taraf oldu. Başakşehir, Ankaragücü galibiyetiyle 6 karşılaşma aradan sonra galibiyete ulaştı. Dünkü mücadeleye ilk 11'de başlayan ve etkili oynayan Serdar Gürler, karşılaşmanın 36. dakikasında attığı golle takımına galibiyeti getiren isimdi.



RAKİBİ G.SARAY

Serdar, Ankaragücü karşısında attığı golle birlikte bu sezon turuncu-lacivertli formayla resmi maçlarda 11. kez gol sevinci yaşadı. 87. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası da yerini Deniz Türüç'e bıraktı. Ankaragücü, ilk yarıda Ali Sowe ile penaltıdan yararlanamadı. Başakşehir, 5 Nisan'da Galatasaray ile deplasmanda Türkiye Kupası mücadelesine çıkacak.



2 ay sonra mutlu son

Başakşehir, 6 maç aradan sonra kazandı. Turunculacivertliler, bu karşılaşmadan sonra oynadığı Kayserispor ve Alanyaspor maçlarını 1-0, Beşiktaş karşılaşmasını da 2-0 kaybetmişti. İstanbul ekibi, 26. haftada ise Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalmıştı. Konferans Ligi'nde de Gent karşısında bir beraberlik ve bir yenilgi yaşayan Başakşehir, 2 ay sonra resmi maçtan galip ayrıldı.



Yenilgiyle başladı

MKE Ankaragücü'nün başında ilk maçına Medipol Başakşehir karşısında çıkan Tolunay Kafkas, başkent ekibiyle ilk maçında puanla tanışamadı. Kafkas yönetimindeki MKE Ankaragücü, ligde gelecek hafta İstanbulspor'u ağırlayacak.



3 değişiklik

Teknik direktör Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasına göre ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Belözoğlu, kaleci Volkan Babacan, Philippe Keny ve Lucas Biglia'nın yerine Muhammed Şengezer, Patryk Szysz ve Berkay Özcan'ı ilk 11'de sahaya sürdü.



Muhammed ilk kez kalede

Turuncu-lacivertli ekipte kaleci Muhammed Şengezer, 2023 yılında ilk kez kalede görev aldı. Son olarak Medipol Başakşehir'in sahasında Galatasaray'a 7-0 kaybettiği karşılaşmada kaleyi koruyan Muhammed, 140 gün sonra resmi bir maçta İstanbul ekibinin kalesine geçti. Öte yandan sakatlıkları bulunan Okaka, Karzev ve Edgar Ie dün yoktu.